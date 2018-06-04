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Şehidimiz Malatya'da görev yapıyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. Acı haber şehidin memleketi Giresun'a ulaştı. Şehidin Malatya’da görevliyken, geçici görevle PKK’ya yönelik operasyonlara katılmak için Kuzey Irak’ta bulunduğu belirtildi.

Şehidimiz Malatya'da görev yapıyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. Acı haber şehidin memleketi Giresun'a ulaştı. Şehidin Malatya’da görevliyken, geçici görevle PKK’ya yönelik operasyonlara katılmak için Kuzey Irak’ta bulunduğu belirtildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:36
Şehidimiz Malatya'da görev yapıyordu

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda atılan havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. Şehidin babasına acı haberi İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen verdi. İlçede esnaf olan Baba Ahmet Ergin, iş yerinde ziyaretine gelerek acı haberi verenlere "Vatan sağ olsun" dedi.

Bekar ve üç kardeşten en büyük olan şehit Hakan Ergin’in yaklaşık 3 yıldır Uzman Çavuş olduğu ve Malatya’da görevliyken geçici görevle PKK’ya yönelik operasyonlara katılmak için Kuzey Irak’ta bulunduğu öğrenildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEHİTHakan ErginGörev
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