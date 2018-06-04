Şehidimiz Malatya'da görev yapıyordu

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda atılan havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. Şehidin babasına acı haberi İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen verdi. İlçede esnaf olan Baba Ahmet Ergin, iş yerinde ziyaretine gelerek acı haberi verenlere "Vatan sağ olsun" dedi.

Bekar ve üç kardeşten en büyük olan şehit Hakan Ergin’in yaklaşık 3 yıldır Uzman Çavuş olduğu ve Malatya’da görevliyken geçici görevle PKK’ya yönelik operasyonlara katılmak için Kuzey Irak’ta bulunduğu öğrenildi.

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