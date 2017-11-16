Geçtiğimiz yıl feci bir kaza sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Seher Doğan’ın ismi okuduğu, Dilek İlkokulunun kütüphanesine verildi. Okul öğretmenleri tarafından toplanan kitaplar ile oluşturulan kütüphane düzenlenen tören ile açıldı. Kütüphane için yapılan çalışmaları değerlendiren Okul Müdürü Lut Durak, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Kütüphanemize geçen yıl tren kazasında hayatını kaybeden çocuğumuzun ismini verdik. Bu kütüphaneyi Türkçe öğretmenleri olarak kendi imkanlarımızla yaptık ve kimseden bir destek almadık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Seher Doğan’ın babası Aziz Doğan ise kızının isminin yaşatılmasından duyduğu sevinci gözyaşları içerisinde anlatarak, "Benim için bu onur verici bir durum, hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuğumuz kaybettik ama en azından ismini yaşatacaklar" diye konuştu.

İHA