Arapgir Belediyesi, projeleri ve yatırımlarıyla ödüller almaya devam ediyor. Bu kapsamda Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından Arapgir Belediyesi’ne birincilik ödülü verildi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

KONAKLARA FONKSİYON YÜKLÜYORUZ

Cömertoğlu, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren ilçemizdeki tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak bunları korumayı, tanıtmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı kendimize şiar edindik. Geçen süre içerisinde ecdat yadigârı tarihi eserlerimizden olan camilerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi ve konaklarımızı restore etkirdik. Restore edilen eserlerimizin bir kısmı bizim girişimlerimiz neticesinde ilgili Bakanlık, Genel Müdürlükler ve Valilik tarafından gerçekleştirilirken sivil mimari örneği olan eserlerimizi de belediyemiz tarafından yapılan projeler neticesinde finanse ederek restorasyonunu sağladık ve sırasıyla bu konaklara fonksiyon yüklemeye devam ediyoruz. Şu anda Metin Emiroğlu konağında, Seher Atmaca Konağında, Demirciler Çarşısı’nda ve Kozluk Çayı’ndaki kırsal turizme dönüşüm bölgesinde çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

MOR REYHAN İÇİN DE COĞRAFİ İŞARET BELGESİ ALIYORUZ

Cömertoğlu, sözlerinin devamında özetle şunları kaydetti:

“Tarihi Millet Hanı’nı önemli bir cazibe merkezi haline getirdik. Üst katı butik otel, alt katında ise geleneksel Arapgir yemeklerinin tanıtımını yapıyoruz. İlçemizde bulunan Çobanlı Konağını Çanakkale Savaşları ve Cevat Çobanlı Paşa’nın eşyalarının yer alacağı bir müzeye dönüştürüyoruz. Metin Emiroğlu Konağı’nın bahçesine Bellek 1071 Tarih Parkı ve Tematik Müze yapılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Kaşkaloğlu Konağı’nı Gastronomi Müzesi ve geleneksel Arapgir lezzetlerinin imal ve ikram edildiği bir merkeze dönüştürüyoruz. Bay Cemil Konağı’nı ise pansiyon olarak işlevlendireceğiz. Tarihi demirciler çarşısını düzenleyerek geleneksel el sanatlarının yeniden canlandırılacağı ve teşhir edileceği bir alış veriş merkezi yapıyoruz. İlçemizin katma değeri yüksek tarım ürünlerimize yönelik çalışmalarımıza da devam etmekteyiz. Bölgede tek coğrafi işaret belgesi bulunan Köhnü üzümümüzün tanıtımından sonra bölgenin ikinci önemli değeri olan mor reyhan için de Coğrafi İşaret Belgesi alıyoruz. Bu yıl reyhan üretimimizi yüz kat artırdık. Yurt içerisinde birçok etkinliklerde tanıttığımız reyhanın yaş ve kuru olarak pazarlaması yönünde olumlu gelişmeler kaydettik. Geçmiş yıllarda yaygın olarak yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş reçellerimizden 50 çeşidini bu yıl tekrar ürettik. Arapgir’in dağlarında yetişen endemik türdeki otlarımızı da bir merkezde topladık ve şifa ürünü olarak dağıtım ve tanıtımını yapacağız.”

Tarihi ve kültürel alanda yapılan projeler, bağımsız denetçiler tarafından titizlikle takip edilerek incelendi ve neticede Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından düzenlenen 3. Etkin Belediye Proje Yarışmasında Arapgir Belediyesi Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Kategoride Seher Atmaca Konağı Restorasyonu Projesi ile birincilik ödülüne layık görüldü.

144 BELEDİYE KATILDI

18-19 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve 144 belediyenin çeşitli projeleriyle katıldığı yarışmada kadim bir geçmişi, zengin kültürü olan Arapgir’ in proje ödülüne layık görülmesinden son derece mutluluk duyduklarını belirten Başkan Cömertoğlu, “Başarılarımızın ödüllerle taçlandırılması bizim için bir onurdur. Bu başarı ödülü tüm Arapgir halkına aittir. Bölgede olmayan tarihi ve kültürel değerler bizim ilçemizde bulunmaktadır. Bu bize Cenab-ı Hak tarafından bahşedilmiş bir lütuftur. Bu değerlerimizin ve ilçemizin kıymetini bilelim. Tarihi ve kültürel alanlar başta olmak üzere çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde bölgede ilkler arasına giren üç önemli etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikler yurt içinde ve yurt dışında önemli derecede farkındalık yarattı ve Arapgir ismi gündemin ilk sıralarında yer aldı. Bizim çalışmalarımız Arapgir’ in kalkınmasına, ilerlemesine ve tanıtılmasına yöneliktir. Kısacası ‘Her Şey Arapgir İçin’ sloganımız ile çalışmalarımıza yılmadan ve yorulmadan devam ediyoruz. Malumunuz üzere geçirdiğim bir rahatsızlık sonrası kısa bir sure için görevimin başında olamayacağım. Ama ekibim kendi sorumluluk sahalarındaki çalışmaları göğüsleyerek hiçbir aksaklığa meydan vermeden devam ettirmektedirler. Alanlarında uzman bir ekip ile yola çıktığım için ise kendimi çok şanslı hissediyorum ve her zaman bizim yanımızda olan ve başarılarımıza katkı sağlayan çalışanlarımıza, esnaflarımıza ve ilçe halkına teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

HABER MERKEZİ