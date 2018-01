İzmir Adliyesi’ne düzenlenen hain saldırının üzerinden bir yıl geçti. Kahramanca hareket ederek büyük faciayı önleyen şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve aynı saldırıda hayatını kaybeden mübaşir Musa Can için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül’ün de katılımıyla anma töreni düzenlendi. Sekin'in heykelinin açılışında konuşan baba Mehmet Zeki Sekin, "Aradan bir yıl geçti. Her dakikası acıyla, hasretle yoğrulan bir yıldı. Bizden selam söyle vatana canını verenlere, bizden selam söyle tüm şehitlere" dedi.

GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ

Geçen yıl Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda teröristlerle kahramanca çatışan ve büyük bir faciayı önleyen şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve çatışma sırasında hayatını kaybeden mübaşir Musa Can için adliye binasında anma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Başbakan Binali Yıldırım’ın mesajının okunmasının ardından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fethi Sekin için hazırlanan video izletildi. Bu sırada Sekin’in eşi Rabia Sekin gözyaşlarını tutamadı. Ardından İzmir Adliyesi tarafından şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için hazırlanan belgesel gösterildi. Belgeseli izleyen Musa Can’ın eşi Mecburiye Can da gözyaşı döktü.

“TERÖR BİZİ BÖLEMEZ”

Öte yandan şehit Polis Memuru Fethi Sekin Malatya’da da kamuoyu tarafından çok benimseniyor, hemşehri olarak görülüyor. Sekin’in isminin Kömürhan tarafında yapılan yeni köprüye verilmesi için geçtiğimiz yıl bir imza kampanyası başlatılmıştı. Vatandaşlar, şehit polisin isminin Malatya’da bir sokağa verilmesi gerektiğini belirttiler.

Vatandaşlardan Ahmet Koyun, “Fethi Sekin, bu ülkenin evladıydı. Kürt’tü ve bu ülkenin huzuru için şehit oldu. Terör denen illet bizi bölemez, yıkamaz. Hepimiz biriz. Fethi Sekin’i saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Vatandaşlardan Esra Levent ise, “Fethi Sekin ve bütün şehitleri saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin ismini yaşatmamamız lazım. Ailelerinin yanında olmamız lazım. Onların hakkını ödeyemeyiz” diye konuştu.

