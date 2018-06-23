Seçmenin bilmesi gerekenler

YSK sandık sorgulama işlemleri e-devlet ile YSK aracılığıyla kurulan sistem üzerinden sorgulanabiliyor. TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kullanılabiliyor.