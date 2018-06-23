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Seçmenin bilmesi gerekenler

YSK seçmen sandık sorgulama işlemi tüm hızıyla devam ederken, oy kullanacağı yeri merak eden vatandaşlar nerede oy kullanacağını araştırmaya devam ediyor. 

Seçmenin bilmesi gerekenler

YSK seçmen sandık sorgulama işlemi tüm hızıyla devam ederken, oy kullanacağı yeri merak eden vatandaşlar nerede oy kullanacağını araştırmaya devam ediyor. 

23 Haziran 2018 Cumartesi 16:46
Seçmenin bilmesi gerekenler

YSK sandık sorgulama işlemleri e-devlet ile YSK aracılığıyla kurulan sistem üzerinden sorgulanabiliyor. TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kullanılabiliyor.

Son Güncelleme: 23.06.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
YSK Sandık Sorgulama
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