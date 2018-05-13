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Seçmen listesi askıdan indi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri,  dün askıdan indi.

Seçmen listesi askıdan indi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri,  dün askıdan indi.

13 Mayıs 2018 Pazar 09:56
Seçmen listesi askıdan indi

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların dün saat 17.00'ye kadar kayıt olması veya bilgilerini güncellemesi sondu.

Seçmen kütüğünde kaydı olmayanların yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere müracaat etmesi gerekiyordu. Seçmenler, dün saat 17.00'ye kadar listeleri muhtarlıklar, YSK'nin internet sitesi ve YSK'nin mobil uygulamasıyla kontrol edebildi.

Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, gibi kimliğini ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Seçmen ListesiSeçimOy
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