Seçmen listesi askıdan indi

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların dün saat 17.00'ye kadar kayıt olması veya bilgilerini güncellemesi sondu.

Seçmen kütüğünde kaydı olmayanların yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere müracaat etmesi gerekiyordu. Seçmenler, dün saat 17.00'ye kadar listeleri muhtarlıklar, YSK'nin internet sitesi ve YSK'nin mobil uygulamasıyla kontrol edebildi.

Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, gibi kimliğini ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

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