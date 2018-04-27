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Seçmen Listeleri 2 Mayıs'ta Askıya Çıkacak

Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 2 Mayıs saat 08.00`de askıya çıkacak, 12 Mayıs saat 17.00`de askıdan indirilecek.

Seçmen Listeleri 2 Mayıs'ta Askıya Çıkacak

Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 2 Mayıs saat 08.00`de askıya çıkacak, 12 Mayıs saat 17.00`de askıdan indirilecek.

27 Nisan 2018 Cuma 12:44
Seçmen Listeleri 2 Mayıs'ta Askıya Çıkacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yırt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi usul ve esaslarına ilişkin iki kararı Resmi Gazete`de yayımlandı.

SEÇMEN LİSTELERİ 2 MAYIS`TA ASKIYA ÇIKACAK

Mükerrer sayıda yayımlanan kararlara göre; Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00`de askıya çıkarılmasına ve 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00`de askıdan indirilmesine karar verildi.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ise 2 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00`de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edileceği, 12 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00`de de ilanın sona erdirileceği belirtildi.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR NE ZAMAN OY KULLANACAK?

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü`ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe`den 24 Haziran Pazar`a kadar, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran Cumartesi`den 8 Temmuz Pazar`a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
SeçimSeçmen Kütüğü Askı Listeleri
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