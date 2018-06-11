Seçimlerin kazananı bayrak üreticileri

Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden siyasi partiler sokakları ve caddeleri parti logoları olan bayraklar ile donatırken bayrak üreticilerinin yüzlerini de güldürdü. Gece yarılarına kadar çalışan bayrak üreticileri partilerin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Bayrak üretimi yapan firmanın yetkilisi Aslan As seçimlerin erkene alınmasının sektör açısından hem eksi hem artılarının olduğunu belirterek, “Seçimlere hazırlıksız yakalandık. Normalde 6-7 ay gibi bir süre kala stoklarımızı yapıyorduk. Artısı ise kısa zamanda daha fazla iş yapma imkanına sahip olduk. Şu anda piyasanın iki katı kadar iş yapıyoruz. İş hacmi iki katına çıktı. Bununla birlikte bayrakları yetiştirmek amacıyla gece yarılarına kadar mesai yapıyoruz. Ayrıca istihdamda yüzde 50 civarı bir personel artışına gittik’’ dedi. 24 Haziran seçimlerinde Türk bayrağı üretiminde de artış olduğunu belirten As, "Siyasi parti bayraklarının yanında özellikle 50’ye 70 boylarındaki Türk bayrağı üretiminde de bir talep söz konusu” diye konuştu.

busabahmalatya.com