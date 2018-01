Malatya Seyyar Pazarcılar Odası Başkanlığı 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Malatya Öğretmen Evi’nde düzenlenen 4 adayın yarıştığı Genel Kurula ESOB Başkanı Şevket Keskin, adaylar Ümit Emre, Aytaç Boyraz, Hacı Mehmetoğlu, Osman Özpolat, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri, il seçim kurulu temsilcileri, delegeler ve pazarcı esnafları katıldı.

Genel Kurul’da gündem maddeleri okunup, Divan Kurulu üyeleri ESOB Başkanı Şevket Keskin Başkanlığında belirlendikten sonra, adayların konuşmalarına geçildi.

İlk sözü adaylardan Aytaç Boyraz aldı. Seçime yüksek bir katılım olduğunu dile getiren Boyraz, herkesin bu seçimde oyunu kullanacağını söyledi.

“AMACIM KİMSEYİ KARALAMAK DEĞİL”

Her adaya saygı duyduğunu ifade eden Boyraz, “Ben bu yola çıkarken amacım kimseyi karalamak, kötülemek değil. Mevcut başkanımızın doğruları da, yanlışları da olmuştur. Ben bunlara değinmek istemiyorum. Sadece esnafları gezmem sırasında şunları gördüm: Pazarımızda eksik çok. Eğer sizleri gezerken görüşlerinizde samimiyseniz, görüşleriniz bana söylediğiniz şekildeyse gerekeni yapmanız lazım. Ama yok, ‘biz 2 tarafa da saygı duyuyoruz’ derseniz hiç önemli değil. Biz bu yola kimseyi üzmek için girmedik ve kimseye de gönlümüz kırılmaz. 4 aday var ve bu adaylardan elbette ki birisi kazanacak. Amacımız pazarımızın çıtasını bir adım daha yükseltmek, pazarımızı kalkındırmak. Ben bana oy verenlere veya oy vermeyenlere kesinlikle kırılmam” şeklinde konuştu.

“BU HUKUKSUZ, BU ADALETSİZ”

Pazarın ve pazarcıların sorununu açıklayan Aday Osman Özpolat ise, “Ben kimseyi burada karalamayacağım. Kimsenin iyisine veya kötüsüne de değinmeyeceğim. Sadece pazarlarda olan sorunlara değineceğim. 35 yıl başkanlık yaptığım için ben bu meselenin ne kadar derin olduğunu biliyorum. Aidatlar toplanırken kanun dışına çıkıldı. Aidatlar 163 lirayken bu insanlarda 250 lira gibi büyük bir para alındı. Bu çok yanlış. Bu hukuksuz, bu adaletsiz. Onun için üyelerimize yük çıkartmayalım. Bu parayı belki durumu iyi olup da veren olabilir ama 50 kuruşa maydanoz satan birisi bu parayı veremez. Bunun için adaletli olmak gerekiyor. Bizim aidatlarımız devlet tarafından belirleniyor ve belirlenen aidatlar dışına çıkılmaz. Çıkıldığında ise suç işlenmiş sayılır. Hangimiz gelirsek gelelim bu tür keyfi uygulamaları yapmayalım. Belediye işgaliye topluyor. İşgaliyeden dolayı borç çıkıyor. İşgaliyenin yarını olmaz. Faizi olmaz. Bundan dolayı belediye birçok insanı sıkıştırıyor. Bunları çözmemiz lazım. Korsanlar çoğaldı. Odayı arıyoruz ses yok. Belediyeden de ses yok. Bunun da çözülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“PAZAR YERLERİNDE ALTYAPI YOK”

Sorunları dile getirerek, pazarcıların büyük bir camia olduğunu vurgulayan Aday Hacı Mehmetoğlu da, “Ben 25 yıldır pazarcı esnafıyım. Pazarcı arkadaşlarımızın bütün eksikliklerini ve sorunlarını çok iyi biliyorum. Ben pazarcılar odamızın mülkiyetini olmasını iddia edenlerden birisiyim. Ben bu konuda sahip çıkmak istiyorum. Eğer oda başkanlığına gelirsem odanın mülkiyeti için bağış olarak 10 bin lira vereceğim. Daha sonra pazarcı esnaflarımdan geri kalanını toplayacağım. Malatya’da han içinde bulunan dairelerden en güzeli 40-50 bin liraya bulunabilir. Kira parası ödemektense ödediğimiz kira parasını başka ihtiyaçlarımız için kullanabiliriz. Pazar yerlerinde altyapı yok. İp bağlama yeri yok. Bu konuda mahalle sakinleriyle tartışıyoruz. Bu konu bizim için çok önemli. Pazarcılar için bir eser bırakan, pazarları yenileyen var mı? Biz büyük bir camiayız. Malatya giderek büyümesine rağmen pazarcılar hala iç içe hizmet veriyor. Bu yüzden pazarcılar birbirlerine iş yaptırmıyor. Bu yönden biz birbirimizi kaybediyoruz. Pazarlara her şeyden önce bir düzen getirelim. Pazarları, pazarcıları birbirinden biraz uzaklaştırsak esnaflarımız daha güzel iş yapmaz mı?” ifadelerine yer verdi.

“HAMDOLSUN LEKE SÜRTMEDİK”

Verilmeyecek tek kuruş hesabı olmadığını kaydeden Malatya Pazarcılar Odası Mevcut Başkanı ve Aday Ümit Emre de, şunları kaydetti:

“Siz bu Ümit’i var ya elinde çaycı tepsisini alıp yere koydunuz. Çaycıdan başkan olmaz diyenlere karşı getirdiniz. Düğününü siz yaptınız. Cenazesini siz kaldırdınız. Benim ufacık bir buçuk metre boyum var. Sizin yolunuza feda olsun. Hiçbir hizmet yapmadım. Keşke imkanım olsa Kapalıçarşı’nın üstünü size güzel bir pazar yeri yapsam. Bütün AVM’leri esenlik marketlerini de kapatsam. Size göndersem hepsini. Akşam dükkânınızı kapatıp gitseniz istemeyen namerttir. Ama ben öyle bir odayı devraldım ki. 30 yıldır parası olmayan borcu olan masasını esnaflarından borca alan, bir fotokopi makinesine muhtaç olan bir odayı ben aldım. Benim verilmeyecek tek kuruş hesabım yoktur. Ben bu yola çıkarken beyaz bir elbise giydim. Üzerine leke bulaşırsa görünsün diye. Hamdolsun leke sürtmedik.”

ODAMIZIN KAPISI DA SİZLERE HER ZAMAN AÇIKTIR

3. pazarın sözünü aldıklarını dile getiren Başkan Emre, “Bunlar benim kardeşlerim, hepsini seviyorum. Buraya giren herkes benim meslektaşım, benim kardeşim. Bizim kavgayla dövüşerek küfürle işimiz olmadı olmaz da. Bundan sonra da olmayacaktır. Pratik hak ve hukukumuzu her platformda savunduk bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Bu Olağan Genel Kurulumuzda söylenecek çok şey var ama bu kardeşiniz size her zaman dinlemeye hazır. Odamızın kapısı da sizlere her zaman açıktır. Nasip olursa 3. Pazarımızın sözünü Yeşilyurt Belediyesi'nden aldık. Çilesiz Caddesi'nde bir pazarımız yapılıyor. Boztepe Pazarımız üstünü kapatmayı düşünüyoruz. Altını asfalt yapıp üstünü kapatmayı düşünüyoruz. Ben bir şey yapmadım. Ama gücüm nispetinde cenazelerde olsun, düğünlerde olsun, hastalarda olsun sizlerle çok beraber olduk” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİMİZ BİRAZCIK KIRDILAR

Son olarak söz alan TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise “Güzel bir atmosfer oldu, birbirlerini fazla kırmadılar. Gençlerimiz birazcık kırdılar, bugün biraz fazla birbirine fazla tahammülsüz davrandılar. Nasıl olmuşsa bana karşı da biraz olumsuz tavırları oldu. Canları sağ olsun, hiç önemli değil. Ama ben şunu söylüyorum: Hangi oda başkanı seçilirse seçilsin kapıma dönerlerse sizin için yapmayacağım hiçbir şey yoktur. Ama gelmemiş, tanımamış ise Allah işini gücünü rast getirsin. Hepinizi ben şahsen tanıyorum. Bana küfür edenleri de ben tanıyorum. Yarın ben gidip pazarı da gezeceğim. ‘Derdin ne diyeceğim?” diye konuştu. Gerçekleştirilen Genel Kurul’da Malatya Pazarcılar Odası Başkanı ve aynı zamanda Aday Ümit Emre, 212 oy olarak Malatya Pazarcılar Odası Başkanlığına yeniden seçildi. Adaylardan Hacı Mehmetoğlu 64, Aytaç Boyraz 40, Osman Özpolat ise 3 oy aldı.

















MUTLU SARIGÜL