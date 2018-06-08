Seçim sonrası normalleşecek

Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan, “Her ne kadar son dönemde döviz kurlarında ve faiz oranlarında bazı dalgalanmalar olsa da, seçim sonrası bunların yeniden bir dengeye gidip daha normalleşmeye geçeceğini ümit ediyoruz, böyle de olacaktır” dedi.

HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyarete etti.

Malatya TSO Başkan Vekili Erel Karagöz, "Bildiğiniz gibi sanayiciler olarak yatırım yapıyoruz, üretim, ihracat yapıyoruz ve istihdam sağlıyoruz. Böylelikle ülkenin geleceğine katkı veriyoruz. Bu işleri yapabilmek için öncelikle öz kaynaklar daha sonra bankalardan ve finans kurumlarından kredi kullanarak bu katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, finans kurumları ve reel sektör her zaman birbirine ihtiyaç duymaktadır" dedi.

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