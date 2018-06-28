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Seçim sandıkları güvende

Malatya merkez ilçeler ve kırsal mahallerde gelen seçim sandıkları Malatya Adliyesine teslim edilmişti. O sandıklar dün güvenlik güçleri eşliğinde Malatya Büyükşehir Belediye arşiv binasına teslim edildi.

Seçim sandıkları güvende

Malatya merkez ilçeler ve kırsal mahallerde gelen seçim sandıkları Malatya Adliyesine teslim edilmişti. O sandıklar dün güvenlik güçleri eşliğinde Malatya Büyükşehir Belediye arşiv binasına teslim edildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:27
Seçim sandıkları güvende

Türkiye 24 Haziran'da tarihi bir gün yaşadı. 24 Haziran seçiminin galibi AK Parti oldu. Malatya'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçiminde seçmen, bin 974 sandıkta oy kullandı. Seçim sandıklarının güvenliği noktasında gerekli tüm önlemler Malatya Büyükşehir Belediye arşiv binasında alınmaya devam edecek.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçiminde Malatya'da AK Parti 4, CHP 1, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSeçim
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