Seçim sandıkları güvende

Türkiye 24 Haziran'da tarihi bir gün yaşadı. 24 Haziran seçiminin galibi AK Parti oldu. Malatya'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçiminde seçmen, bin 974 sandıkta oy kullandı. Seçim sandıklarının güvenliği noktasında gerekli tüm önlemler Malatya Büyükşehir Belediye arşiv binasında alınmaya devam edecek.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçiminde Malatya'da AK Parti 4, CHP 1, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

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