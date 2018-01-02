Malatya Seyyar Pazarcılar Odası Başkanlığı 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu, kısa süreli arbedeyle başladı. Divan Kurulu için 2 liste sunulması ve sunulan 2. Listede Divan Başkanı olarak MESOB Başkanı Şevket Keskin’in bulunmasına tepki gösteren bazı pazarcılar kısa süreli bir tartışma çıkmasına neden oldular. Tüm çabalara rağmen sakinleştirilemeyen pazarcıları sakinleştiren Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, tepki gösteren pazarcılara seslenerek sakin olmalarını gerektiğini dile getirdi.

ONLARI AĞIRLAMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR

Misafirlere saygılı olunması gerektiğini dile getiren Başkan Emre, “Sevgili arkadaşlar, yapmayın. Lütfen yapmayın. Misafirlere saygılı olalım. Beni dinleyin lütfen. Onlar bizim misafirimiz. Burada bulunsunlar. Başımızın üzerinde yerleri var. Buyurun başkanım. Divan Başkanı sizsiniz. Ben sizin başkan olmanızı istiyorum, buyurun. Onları ağırlamak bizim görevimizdir. Şevket Başkan hoş geldiniz. Şevket Başkanım Divana kimi istiyorsa yanına onu alsın” ifadelerini kullandı.

HİÇ YAKIŞMADI

Gösterilen tepkilerin kendisini yaraladığını ifade eden Başkan Keskin, “Arkadaşlar, bu ayıp. Ben Esnaf Odası Başkanıyım. Ben bu seçimin sonuna kadar beklerim. Hiç yakışmadı. Her şeyin bir güzelliği var. Divanın bir etkisi yok. Ama bir Esnaf Odası Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi şurada kalkıp basının önünde ‘yuh’ çekilmesi esnafa yakışmıyor. Ben divanı 5 dakika yöneteceğim. Hiçbir taraf tutmayacağım. Taraf tutmadan divanı yöneteceğim, divanı yönettikten sonra hepinize başarılar dileyip çıkacağım” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL