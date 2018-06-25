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Seçim günü bunlar yasaktı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başına gitti. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de seçim gününe özel yasaklar uygulandı.

Seçim günü bunlar yasaktı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başına gitti. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de seçim gününe özel yasaklar uygulandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:16
Seçim günü bunlar yasaktı

Seçim günü dün 24.00'e kadar alkollü içki satılmadı, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaklandı, eğlence yerleri, oy verme süresince kapalı oldu. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verildi. Çay bahçeleri de kapalıydı.

Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla dün saat 18.00'den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğünlere izin verildi.

SİLAH TAŞIMA YASAĞI

Sivil vatandaşın silah taşımasına izin verilmedi. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapamadı.

ÇAY BAHÇELERİ DE KAPALIYDI

Bir karar alan YSK, çay bahçelerini de yasak kapsamına almıştı. Kula'da bir esnaf, işlettiği çay bahçesinde çay ve tost dışında bir şey satılmadığını, bu nedenle çay ocağının seçim günü açık olup olmayacağı konusunda Kula İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından görüş istedi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da yazıyı YSK'ye gönderdi. Talebi görüşen YSK, çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar vermişti.

ALKOLLÜ LOKANTALARDA SADECE YEMEK VERİLECEK

YSK'nın aldığı bir diğer karara göre "Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı olacak kararı alınmıştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SeçimYasaklarSeçimyasağı
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