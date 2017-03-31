16 Nisan’da yapılacak olan referandum için seçim çalışmalarının yanı sıra parti bayrakları, flamaları, billboard reklamları ve parti şarkılarıyla sokaklarda gezen arabaları da seçim propagandalarına devam ediyor. Görüntü kirliliği yaratan flamaların yanı sıra, özellikle gürültü kirliliğine neden olan seçim arabaları vatandaşların tepkisini çekiyor. Konuyla ilgili bilgiler veren psikologlar ise özellikle seçim arabalarının vatandaşı sinirlendirdiğini söylüyor.

SEÇMENİ HABERDAR KILIYOR

İlk olarak 1983’te, Turgut Özal döneminde gelen Amerikan tarzı propaganda yöntemi ülkede hala devam ediyor. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla ya da sesli araçlarla, bayrak, afiş ve pankartlarda, billboardlardaki reklamlarda propaganda çalışması yapılıyor. Diğer bir ifadeyle seçmenin tercihlerini etkilemeye yönelik çabalar gerçekleştiriliyor. Parti afişleri, flamalar, billboardlar, sesli gezici araçlar, kitle iletişim araçları vatandaşı seçimden haberdar ediyor. Uzmanlar, karar vermenin ise bu propaganda malzemelerinden ziyade ikili etkileşim vasıtasıyla gerçekleştiğini belirtiyor. Öte yandan seçim arabalarının yollarda sıkıntı yarattığını da vatandaşlar belirtiyor.

ÇOCUKLAR KORKUYOR

Bu anlamda özellikle yüksek sesli seçim araçlarının vatandaşın kararını nasıl etkilediği hakkında konuşan Psikolog Menekşe Taşbaloğlu, “ Zaten yeterince medyada, haberlerde, internette bu seçim konusundan bahsediliyor. Buna karşın, sokaklarda bulunan seçim arabaları insanları rahatsız edebilir. Çünkü hasta var, yaşlı var, bebekler-çocuklar var. Çocuklar korkuyor. Hatta biraz önce bir anne çocuğunun seçim arabasından dolayı aniden uyandığından ve korktuğundan bahsetti. Ben bunları bu kadar abartmanın, gün içerisinde insanları rahatsız etmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

KONTROL ALTINDA YAPILABİLİR

Taşbaloğlu, sözlerinin devamında, “Seçim arabaları insanları olumsuz etkileyebilir. Ve bunlar insanların günlük aktivitelerini engelleyebilir. Dinlenirken, uyurken, bir şeyler dinlerken, ders çalışırken, bunlar olumsuz etkiye yol açabilir. Yoksa onun dışında tabii ki seçim arabalarının kullanılması, propagandaların yapılması lazım. İnsanlar, internette ve medyada seçim için istedikleri bilgilere ulaşırken, seçim arabalarının da kullanılması sanki fazladan ve rahatsız edici bir şey olarak kabul görebilir. Belki bu propaganda şekli daha kontrol altında yapılabilir. Günün belli bir saatinde tek izin verilebilir. Onun dışında gün içerisinde bu araçların sokak sokak dolaşması çok da bir şey kazandırmıyor” diye konuştu.

GÜNLÜK YAŞAMI ZORA SOKUYOR

Taşbaloğlu, son olarak, “Seçim arabalarının bu yüksek sesleri insanların günlük yaşamlarını zora soktuğu zamanlarda insanlar sinirlenip, ‘neden bu kadar geziyorsunuz, bağırıyorsunuz? Anladık!’ diyerek tepki verebiliyorlar. Bu anlamda bunun seçmenin kararını etkilediğini söyleyebiliriz” dedi.











TÜRKAN YILDIZ