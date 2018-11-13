“Seçilirsem maaş almayacağım”

Aday adayı başvurusunu yapan Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, kalenin yıllardır ihmal edildiğini belirterek şunları aktardı:

“Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a partimizin yönetim kururlu üyelerine il başkanlarına teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisinden Kale Belediye Başkanlığı için aday adayı oldum. Bugüne kadar Kale'ye hizmet eden tüm belediye başkanlarına başarılar diliyorum; rahmetli olanlara da Allahtan rahmet diliyorum. Burası bizim anamızın-babamızın doğduğu, yetiştiği memleket. 25 yıl devlette hizmet ettikten sonra 7 yıldır yerel yönetimlerde çalışmaktayız. Bilgi birikimimiz deneyimimiz donanımımız var. Kale'yi daha da yaşanabilir bir ilçe, insanların daha mutlu olduğu bir ilçe olarak görmek istiyoruz. Kale’mizin 28 mahallesine hizmet götüreceğiz, hepsine eşit anlayışla, eşit mesafede hizmet edeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Gerek ilçe teşkilatıyla, gerek parti teşkilatıyla; gerekse yerel yönetimlerde ki tüm muhtarlarımızla birlikte ortak akılla bu ilçeyi daha da yaşanabilir bir hale getireceğiz. Biz Kale'nin üretken bir ilçe olmasının istiyoruz. Malatya'nın gözbebeği incisi olan bir ilçemiz yıllarca ihmal edildiğini görüyoruz. Turizm ve hayvancılık konusunda ve diğer konularda çok önemli projelerimiz olacak."

Belediye başkanı seçildiğimde maaş almayacağım diyen Kale Belediye Başkan Aday Adayı Abdulvahap Ortaç, "Bu projeler hayata geçtiğinde İstanbul'a giden gençlerimiz geri dönecektir. Gençlerimize iş vereceğiz" ifadelerine yer verdi.