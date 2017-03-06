06 Mart 2017 Pazartesi

Sebzenin ve meyvenin “Hal”inde hava açılıyor!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatları vatandaşın cebini ısıtmaya başladı. Kış aylarında soğuk rüzgarın estiği Hal’de, yaza hazırlık döneminden olsa gerek hafta hafta düşüşler söz konusu. Hali hazırda istenilen fiyatlara henüz ulaşılamazsa da, esnaf da vatandaş kadar umutlu.

06 Mart 2017 Pazartesi 11:58
Sebzenin ve meyvenin “Hal”inde hava açılıyor!

  Malatya Sebze ve Meyve Hali’nde fiyatlar hala cep yakıyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hal esnafı fiyatlarda düşüş olduğunu söylerken, ilerleyen günlerde sebze ve meyvenin istenilen fiyat aralığına geleceği düşünülüyor. Halde portakal 2 liraya alıcı bulurken, muzun fiyatı 7 liraya satılıyor. Domates fiyatı istikrarını korurken, salatalığa el bile sürülmüyor.

FİYATLARDA AŞAĞIYA DOĞRU HIZLA İNECEKTİR
  Yaş sebze ve meyve halinde esnaflık yapan Musa Arıkboğa, “Kış sezonu bitiyor. Haliyle portakal ve elma da fiyatlar yükselmeye başladı. Birçok büyükşehirde, 3-4 lira olan portakalın fiyatı şuan Malatya’da 2 liraya, elmanın fiyatı da 2,5 lira civarında satılıyor. Havaların ısınmasıyla serada yetişen ürünler, yavaş yavaş açık havada yetiştirilmeye başlayacağı için piyasada fiyat yönünden az olsa dengesizlik göze çarpıyor. Genelde Malatya’ya sebze ve meyve Adana ve Mersin’de bulunan seralardan geliyor. İlerleyen aylarda üretim arttıkça, fiyatlarda aşağıya doğru hızla inecektir” dedi.

GERÇEKTEN KAR AMAÇLI SATMIYORUZ
  Arıkboğa, geçtiğimiz hafta yeşil biberin kilo fiyatının 7 lira olduğunu bu hafta ise 5 liraya düştüğünü belirterek, “Bir hafta içerisinde, 2 lira fark edebiliyor. Domatesin fiyatında aşırı bir değişiklik yok, 2 lira civarında. Salatalık hala pahalı ve 5 lira civarında satılıyor. Geçiş dönemi olduğu için üretimde şuan düşüş talebi karşılamıyor. Ama fiyatlar, günümüz şartlarına oranla normal düzeylerde. Çiftçi; seralarda yatıp, ürün yetiştirmeye çalışıyor. Muzun mesela şuan hale geliş fiyatı 6 lira 40 kuruş. Halde vatandaşlarımıza satış fiyatı 7 lira civarında. Gerçekten kar amaçlı satmıyoruz. Tezgahta bu meyvenin çeşit olarak yer alması için satış yapıyoruz. Marketlerde 8 liranın üzerindedir. Marketlerle ile hal fiyatlarını karşılaştırdığınız zaman hal fiyatları daha uygundur” şeklinde konuştu.

YENİ SEZONDAN DAHA ÇOK UMUTLUYUZ
  Bir başka hal esnafı Mehmet Milisoğlu ise sebze ve meyve fiyatlarının haftalara oranla normal bir düzeye geldiğini savunarak, “Fiyatlar, geçen haftalara kıyasla mevsim normallerinde. Biber fiyatlarında, suni yükselme olmuştu. Bu hafta tekrar normale dönmeye başladı. Seralarda, belli dönemlerde özellikle Şubat ayının sonlarında Mart ayının başlarında sebze dökümünde azalma meydana gelir. Kış aylarında tüketilen portakal, mandalina ve elmanın sezonu geride kaldığı için onlarında fiyatında ufak bir yükseliş göze çarpıyor.  Bu sene kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı ve özellikle darbe girişiminden sonra onun piyasalara vermiş olduğu etkilerden sonra maalesef işler biraz zayıf gitti. Havalar ısındıkça, yeni sezon meyveleri hale gelmeye başlayacaktır. Yeni sezondan daha çok umutluyuz. Vatandaşların biraz daha sebze ve meyve tüketimi yönünden hale ilgi göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahSebze Meyve

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya