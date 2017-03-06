Malatya Sebze ve Meyve Hali’nde fiyatlar hala cep yakıyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hal esnafı fiyatlarda düşüş olduğunu söylerken, ilerleyen günlerde sebze ve meyvenin istenilen fiyat aralığına geleceği düşünülüyor. Halde portakal 2 liraya alıcı bulurken, muzun fiyatı 7 liraya satılıyor. Domates fiyatı istikrarını korurken, salatalığa el bile sürülmüyor.

FİYATLARDA AŞAĞIYA DOĞRU HIZLA İNECEKTİR

Yaş sebze ve meyve halinde esnaflık yapan Musa Arıkboğa, “Kış sezonu bitiyor. Haliyle portakal ve elma da fiyatlar yükselmeye başladı. Birçok büyükşehirde, 3-4 lira olan portakalın fiyatı şuan Malatya’da 2 liraya, elmanın fiyatı da 2,5 lira civarında satılıyor. Havaların ısınmasıyla serada yetişen ürünler, yavaş yavaş açık havada yetiştirilmeye başlayacağı için piyasada fiyat yönünden az olsa dengesizlik göze çarpıyor. Genelde Malatya’ya sebze ve meyve Adana ve Mersin’de bulunan seralardan geliyor. İlerleyen aylarda üretim arttıkça, fiyatlarda aşağıya doğru hızla inecektir” dedi.

GERÇEKTEN KAR AMAÇLI SATMIYORUZ

Arıkboğa, geçtiğimiz hafta yeşil biberin kilo fiyatının 7 lira olduğunu bu hafta ise 5 liraya düştüğünü belirterek, “Bir hafta içerisinde, 2 lira fark edebiliyor. Domatesin fiyatında aşırı bir değişiklik yok, 2 lira civarında. Salatalık hala pahalı ve 5 lira civarında satılıyor. Geçiş dönemi olduğu için üretimde şuan düşüş talebi karşılamıyor. Ama fiyatlar, günümüz şartlarına oranla normal düzeylerde. Çiftçi; seralarda yatıp, ürün yetiştirmeye çalışıyor. Muzun mesela şuan hale geliş fiyatı 6 lira 40 kuruş. Halde vatandaşlarımıza satış fiyatı 7 lira civarında. Gerçekten kar amaçlı satmıyoruz. Tezgahta bu meyvenin çeşit olarak yer alması için satış yapıyoruz. Marketlerde 8 liranın üzerindedir. Marketlerle ile hal fiyatlarını karşılaştırdığınız zaman hal fiyatları daha uygundur” şeklinde konuştu.

YENİ SEZONDAN DAHA ÇOK UMUTLUYUZ

Bir başka hal esnafı Mehmet Milisoğlu ise sebze ve meyve fiyatlarının haftalara oranla normal bir düzeye geldiğini savunarak, “Fiyatlar, geçen haftalara kıyasla mevsim normallerinde. Biber fiyatlarında, suni yükselme olmuştu. Bu hafta tekrar normale dönmeye başladı. Seralarda, belli dönemlerde özellikle Şubat ayının sonlarında Mart ayının başlarında sebze dökümünde azalma meydana gelir. Kış aylarında tüketilen portakal, mandalina ve elmanın sezonu geride kaldığı için onlarında fiyatında ufak bir yükseliş göze çarpıyor. Bu sene kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı ve özellikle darbe girişiminden sonra onun piyasalara vermiş olduğu etkilerden sonra maalesef işler biraz zayıf gitti. Havalar ısındıkça, yeni sezon meyveleri hale gelmeye başlayacaktır. Yeni sezondan daha çok umutluyuz. Vatandaşların biraz daha sebze ve meyve tüketimi yönünden hale ilgi göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN BAYRAK