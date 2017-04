Küçükbaş hayvan sektörü çalışmaları için Malatya’ya gelen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, dün bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Küçükbaş hayvanlıkla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Programda ilk konuşmayı Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın yaptı.

Başkan Akın, küçükbaş hayvancılıkla ilgili bölgede gerek desteklerle gerek projelerle gerek sorunlarla alakalı çalışmalar yapıldığını ifade ederek, Genel Başkan Nihat Çelik’in Malatya’da bulunmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Akın, “Bütün koyun, keçi yetiştiricilerinin Genel Başkanı olarak böyle bir çalışma yapılmasından çok memnunuz. Biz de zaten yol arkadaşıyız. Beraber çalışıyoruz” dedi.

HÜKÜMET KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA SICAK BAKIYOR

Daha sonra söz alan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik da, Türkiye’de hızlı bir nüfus artışı olduğunu söyledi. Kırmızı et açığının her geçen gün biraz daha arttığına dikkat çeken Başkan Çelik, “Kırmızı et açığının kapatılması ancak ve ancak küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesiyle mümkün olacaktır. Ayrıca küçükbaş hayvancılık sektöründe de gerek zengin mera varlığımız gerek coğrafya yapımız itibariyle Avrupa’yla rekabet edebilecek bir potansiyele sahibiz. Tabiî ki yolumuz aydınlık. Hükümet küçükbaş hayvancılığa sıcak bakıyor, önemsiyor, benimsiyor, destekliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız taleplerimizi, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı birebir çözüyor. Tam manasıyla bir çözüm bakanı olarak hafızlarımızda bir algı oluşturdu. Yetiştiricilerimizi mutlu etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

HAYVANLARIN YÜZDE 30’U KAYIT DIŞIYDI

Sıkıntılarından bahseden ve Bakan Faruk Çelik’in sorunlarına karşı yaklaşımından duydukları memnuniyeti anlatan Başkan Çelik, şunları kaydetti:

“Bizim bazı sıkıntılarımız vardı. Örneğin küpe affı. Zamanında hayvanını kayıt altına almayan ve küpelemeyen yetiştiricilerimiz ciddi bir cezayla karşı karşıyaydı. Bu ceza da sanırım eski parayla 6 katrilyondu. Yetiştiriciler hayvanlarını kayıt altına alamıyordu. Bu vesileyle Türkiye’de hayvanların yüzde 30’u kayıt dışıydı. Kayıt dışı olmakla beraber desteklemeden yararlanma olanağı bulamıyorlardı. Biz bu konuyu Bakanımıza arz ettik. Bakanımız jet hızıyla bu sorunu çözdü. Bakanlar Kurulu’ndan geçirdi. Dolayısıyla şu anda bir haftadır af yasası uygulamada. Yılsonuna kadar hayvanlarımız küpelenecek, kayıt altına alınacak. Desteklenmesi gereken anaç koyun, keçi varsa bunlar da desteklerden yararlanacak. Bu, Sayın Bakanımızın çözdüğü sorunlarımızın başında gelen en önemli konulardan bir tanesi. Diğer taraftan yine 2016 yılında destekleme takvimi süresince müracaatını yapamayan il dışında olan veya bunu duymayan, mağdur olan yetiştiricilerimizin olduğunu ve bu konuda bize zaman zaman taleplerin geldiğini, sistemin yeniden açılıp destekleme müracaatlarının kabul edilmesini Sayın Bakanımıza arz ettik. Sayın Bakanımız bu anlamda da yetiştiricilerimize bir jest yaptı. Yaklaşık 73 ilimizde 4 bin işletmemizde yarım milyon civarında hayvan kayıt altına alındı. Bu da bizim ve sektörümüz için çok faydalı oldu.”

SOY KÜTÜĞÜ TUTMA YETKİSİ MERKEZ BİRLİĞİMİZE VERİLDİ

11 yıllık hayalleri olan soy kütüğü tutma yetkisinin kendilerine verildiğini söyleyen Başkan Çelik, “Koyun, keçi denildiği zaman ıslah birlikleri akla geliyor. Koyun, keçi ıslah birliklerinde ıslah yapılması gerekiyor. Kuruluşumuzdan bu yana bu yetki bize verilememişti. Biz Merkez Birliği olarak Sayın Bakanımızdan bunu talep ettik. Soy kütüğü tutma yetkisi Merkez Birliğimize verildi. Biz Bakanlıkla kendi aramızda protokolümüzü yaptık. Dolayısıyla 11 yıllık hayalimiz de gerçekleşmiş oldu. Bu da sektörümüz için fevkalade önemliydi. Diğer taraftan küpe ve küpeleme işi, malumunuz hem sağlığı hem insan sağlığı her şeyden önemlidir, il ve ilçe müdürlükleri hem aşı yapıyor hem küpe ve küpeleme işi yapıyor. Tabiî ki bunu yetiştiremiyor. Yetiştiremeyince de özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele de yetersiz kalıyorlar. Biz bunu da Sayın Bakanımıza şeffaf bir şekilde anlattık. Sayın Bakanım bu konuyu da haklı buldu. Bu anlamda kendi yetki devrini şu anda imzaladı. Sadece protokol kaldı. Sadece benim imzam kaldı ve Ankara’ya döndüğümde bu protokolü de imzalayacağım. Yetiştiricilerimize de bu müjdeyi vermiş olalım. Sayın Çözüm Bakanımız Faruk Çelik Bey sorunlarımızı birer birer çözüyor. Eğer Bakanımız bu azim ve tempoyla devam ederse küçükbaş hayvancılık sektöründe gerçekten devrim niteliğinde bir artış olacak” ifadelerini kullandı.

BUĞDAYLA KOYUN, GERİSİ OYUN

Küçükbaş hayvan sayısının artırılmasının gerekliliğini dile getiren Başkan Çelik, “Sayın Bakanımızın bize doğrudan talimatları ‘arkadaşlar tarım ve hayvancılık masa başında olmaz. Sahaya çıkın.’ Bazı ülkelerin S400’leri olabilir ama hiçbir şey bizim tarım ve hayvancılığımız kadar önemli olamaz. Buğdayla koyun, gerisi oyun. Dolayısıyla bu atasözünü hiçbir zaman için unutmayın. Bana göre koyun, keçi; bu ülkenin milli meselesi olmakla beraber, bu ülkenin sigortasıdır. Ekonomi anlamında da çok önemli bir lokomotiftir. Ekonomiye çok önemli katkı sağlayan bir sektördür. Hele hele kırsaldaki insanların köyünde kalması için, köyden kente göçün engellenmesi açısından çok önemli bir sektör. Bunu çok önemsiyoruz. Ve bizim de çok desteklememiz lazım. Küçük aile işletmelerini çok desteklememiz lazım. Bizim 79 milyon nüfusumuz var, ama bizim 44 milyon civarında bir hayvan mevcudumuz var. Biz diyoruz ki, en az bizim hedefimiz her insanın bir koyunu, keçisi olsun. Bu sayıyı 79 milyona çıkarmamız lazım” diye konuştu.

KIRSAL İŞLETMELER DESTEKLENMELİ

“Bununla ilgili alternatif düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum. Özellikle kuzu kesimlerini engellememiz gerekiyor. Hele hele anaç olacak dişi kuzuların kesimlerini yasaklamamız lazım. Ben kuzu kesimlerine katliam diyorum” diyen Başkan Çelik, “Kuzular daha karkas ağırlığı 12 kiloyken kesime gidiyor. Bu bizim ve ekonomimiz için çok büyük bir kayıp. 2 ay daha beklense kuzunun karkas ağırlığı 23 kilo olacak. Kuzu kesimlerini mutlak suretle engellememiz gerekiyor. Anaç koyun ve keçide olduğu gibi kuzunun da destekleme kapsamına alınmasını biz bütün yetkililerimizden, Bakanımızdan Malatya’dan arz ediyoruz. Tabiî ki her şeyi sadece Bakanımız yapmayacak. Bizlere düşen ne görev varsa bizler de yapacağız. Belediyelerin ne iş yaptığının sorulması gerekiyor. Büyükşehir Belediyelerimizin Kırsal Kalkınma Daireleri var. Kırsal işletmeleri desteklemeleri lazım. Bu anlamda ciddi bütçe ayırmaları gerekiyor. Genç çiftçi kardeşlerimizi bu işe yönlendirmeleri lazım. Bunlara olanak sağlanması gerekiyor. Büyükşehir olmayan illerimizde özel idarelerden bu anlamda hayvancılık desteklenmesi dendiği zaman sanki küçükbaş hayvanlar hayvan değilmiş gibi yıllardır böyle bir algı oluştu. Dolaylı yapılan harcama ve kalemlerin de amacına uygun olarak kullanılmadığını düşünüyorum. Özellikle gençleri bu sektöre yönlendirmek için, sektörün büyümesi için belediyelerin harekete geçmesi lazım” şeklinde konuştu.











MUTLU SARIGÜL