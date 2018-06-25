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“Saygı içerisinde oylarını kullanıyorlar''

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da oyunu Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu’nda kullandı. Başkan Gürkan, “Huzur içerisinde, millet birbirine itiraz etmeden, birbirine saygı içerisinde oylarını kullanıyor” ifadelerini kullandı.

“Saygı içerisinde oylarını kullanıyorlar''

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da oyunu Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu’nda kullandı. Başkan Gürkan, “Huzur içerisinde, millet birbirine itiraz etmeden, birbirine saygı içerisinde oylarını kullanıyor” ifadelerini kullandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:40
“Saygı içerisinde oylarını kullanıyorlar''

Başkan Gürkan, oyunu Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu’nda kullanırken, burada bir açıklama yaptı. Gürkan, “Milletimiz huzur içerisinde, güven içerisinde oylarını gidip sandıklarında kullanıyorlar. Bu seçimin başta Battalgazi’mize, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Önemli olan seçimlerin huzur ve güvenirlik içerisinde yapılmasıdır. Devletimizde bugün bu imkânları sağlamış, gayet gördüğünüz gibi huzur içerisinde millet birbirine itiraz etmeden, birbirine saygı içerisinde oylarını kullanıyor. Netice itibari ile akşam sandıklar açıldıktan sonra onun sonucuna herkes saygı gösterecek. Ben şimdiden seçimlerin milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” sözlerine yer verdi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKANOy
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