SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Cami’ye gitti. Camide yükselen döviz kuru ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

DOLARI YASTIK ALTINDAN ÇIKARIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yastık altındaki dövizleri TL'ye çevirin çağrısında bulunarak, "Dolar molar bizim yolumuzu kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum yastığının altında doları, euro'su olan varsa gitsin TL'ye çevirsin. Benim milletimin bir cevabı olacaktır. Yerli paramızda inşallah bunlara cevabı verelim" diye konuştu.