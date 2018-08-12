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SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ

Türkiye dün, doların 6 TL’yi geçmesini konuştu. Bir süredir gündemi meşgul eden ve 6 liraya kadar yükselen dolar konusunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ

Türkiye dün, doların 6 TL’yi geçmesini konuştu. Bir süredir gündemi meşgul eden ve 6 liraya kadar yükselen dolar konusunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:17
SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Cami’ye gitti. Camide yükselen döviz kuru ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

DOLARI YASTIK ALTINDAN ÇIKARIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yastık altındaki dövizleri TL'ye çevirin çağrısında bulunarak, "Dolar molar bizim yolumuzu kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum yastığının altında doları, euro'su olan varsa gitsin TL'ye çevirsin. Benim milletimin bir cevabı olacaktır. Yerli paramızda inşallah bunlara cevabı verelim" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.08.2018 11:18
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDolar FiyatıDolar
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