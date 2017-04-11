11 Nisan 2017 Salı

Sarıoğlu, esnafları ziyaret etti

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, referandum çalışmaları kapsamında mahalle ve caddeleri gezdi, esnafları ziyaret etti.

11 Nisan 2017 Salı 11:35
Sarıoğlu, esnafları ziyaret etti

  Emeksiz Caddesi’nde esnaflarla bir araya gelen Sarıoğlu, “Hayır' çıkarsa, yolumuza devam eder, sorunu acil görür, ama aceleye getirmeden parlamenter sistemin eksiğini gediğini gidermeye koyuluruz. 'Evet' çıkarsa, onca risk taşıyan ama dönüşü olmayan yola girmiş oluruz” sözlerine yer verdi.

“HAYIR’DA HAYIR VAR”
  Başkan Sarıoğlu, “Bu anayasa değişikliği önerisi içinde, bir tane 'risk' olsa bile 'hayır' demek için yeterli. Kaldık ki en az on beş risk var. Onun için 'hayır' çıkar, Türkiye kazanır inşallah diyorum. Sonra da mevcut sistemi -olduğu kadar- adam etmeye çalışırız. Avrupa'nın demokrasisi kadar demokrasimiz olmaz; çünkü endüstrimiz o kadar değil ve de biliyoruz ki demokrasi endüstrileşmiş ülkeler rejimi. Slogan olarak söylemiyorum ‘hayır’da hayır var!” ifadelerinde bulundu. 

SELAHATTİN BAYRAK
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