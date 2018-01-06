06 Ocak 2018 Cumartesi

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILACAK

Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış Allahuekber Dağlarında donarak şehit olan 90 bin askerimiz anısına yarın yürüyüş düzenlenecek.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:02
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILACAK

Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış Allahuekber Dağlarında donarak şehit olan 90 bin askerimiz anısına Malatya Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini 103’üncü yıl anma programı yarın Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili paylaşılan bilgi notu şöyle:

09:00 Malatya Gençlik Merkezi’nden Hareket

10:00 Toplanma ve Yürüyüş Yeri Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü

11:00 Tören- İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim Tilaveti, Sarıkamış Şiiri, Protokol Konuşmaları, Çorba İkramı ve Kapanış.

(Ulaşım noktasında aracı olmayanlar için Malatya Gençlik Merkezi önünden saat 9:00’da araç kalkacaktır.)

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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