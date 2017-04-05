Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci, dün Buğday Pazarı esnafları ile kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci’nin yanı sıra Vali Mustafa Toprak, AK Parti Malatya milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve Buğday Pazarı esnaflarıyla vatandaşlar katıldı.

Kahvaltıdan sonra kısa bir konuşma yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumun sonucunun ülke, millet ve devlet için birlik ve beraberlik açısında iyi olmasını ümit ettiğini dile getirerek, Malatya Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın sıkıntılarını dile getirdi.

ÖZBEY: BURASI MALATYA’YA YAKIŞMIYOR

Özbey, “Malatya’nın büyükşehir olması nedeniyle 2 ticaret merkezimizin Malatya’ya yakışmadığını, onların elzem olarak güzel bir konuma kavuşturulması talebimizi yineliyoruz. Sizden ricamız bizlere destek vermeniz. Burası artık Malatya’ya yakışmıyor” dedi.

ÇAKIR: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Lokal taşımaların sektöre bir şey kazandırmayacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Uzun vadeli planlama ile kalıcı, esnafları geliştirecek, sadece Malatya’ya hitap eden bir yer değil tüm Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ne her sektörden bütün bölgeye hitap edecek bir atılım yaparız. Yoksa lokal taşımalar kesinlikle sektöre de bir şey kazandırmayacak kanaatindeyim. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

YAŞAR: BUGÜN DE YAPIYORLAR, DÜN DE YAPTILAR

Daha sonra söz alarak AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise, “16 Nisan yaklaşırken devlet içerisindeki bu kripto yapılanmaların uzantıları sürekli ortalığı germek, piyasayı karıştırmak için memleketimizin birliğini, güzelliğini, şehrimizin iç barışını, huzurunu bozacak algı operasyonları yapıyorlar. Halan yapıyorlar. Bugün de yapıyorlar, dün de yaptılar” şeklinde konuştu.

Son olarak sözü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci aldı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’in Buğday Pazarı yeriyle ilgili sözlerinin önemli olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, esnafların sıkıntılarına değindi.

BAKAN TÜFEKCİ: TİCARETİ BÜYÜTMELİYİZ

Malatya’nın ticaretini büyütmenin görevleri arasında olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığında görev yaptığımız süre bir imkan ve bundan da faydalanmak lazım. Mutlaka burayı büyütmemiz lazım. Buranın büyümesi demek esasında Malatya’nın büyümesi demektir. Dolayısıyla Malatya’nın ticaretini büyütmek de bizim görevlerimiz arasında” diye konuştu.

Lisanslı depolar hakkında konuşan Bakan Tüfenkci, “Bir imkanı daha AK Parti hükümetleri olarak getirdik. Bundan da faydalanılması gerekir diye düşünüyorum. Eğer sizler varsanız, bizler de varız. Elimizi taşın altına koymaya hazırız” ifadelerini kullandı.

SANKİ YUNANLILARI DENİZE DÖKÜYORLAR

Ülkeyi ötekileştirmeye, ayrıştırmaya götürülmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Tüfenkci, “Türkiye 16 Nisan’da önemli bir tercih yapacak. Siyaset dışı güçler mi bundan sonra Türkiye’yi yönetecek yoksa millet mi yönetecek bunun kararını 16 Nisan’da hep beraber vereceğiz. Biz istiyoruz ki, tek yetkili karar mercii millet olsun, sizler olun. Sizler en doğru kararı verirsiniz. Son zamanlarda baktığımız zaman muhalefet ‘hayır cephesi’ hızlandı, ‘evet’ diyenleri denize dökmekle tehdit ediyorlar. Sanki Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyorlar da Yunanlıları denize döküyorlarmış gibi bir imaj oluşturuyorlar. Oysa biz bu referandumu birleşme, uzlaşma adına yapıyoruz. Ötekileştirmeye, ayrıştırmaya götürmememiz lazım” şeklinde konuştu.

‘EVET’ DE ÇIKABİLİR, ‘HAYIR’ DA ÇIKABİLİR

“Referandumda ‘hayır’ verenin de ‘evet’ verenin de tamamı bizim vatandaşımız ve bunların tamamı da bu ülkede yaşayan insanlar. Dolayısıyla birbirimizi kamplara ayırarak, birbirimizi düşman ilan ederek siyaset yapılmaz, yapılmamalı da” diyen Tüfenkci, “Eğer birileri bunu sehven söylemediyse, kasıtla söylediyse gerçekten orada çok vahim bir durum var demektir. Biz Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir oylama yapıyoruz. ‘Evet’ de çıkabilir, ‘hayır’ da çıkabilir. Bizim gönlümüz ‘evet’ten yana. Çünkü bölgede güçlü, lider bir Türkiye istiyoruz. Kimlerin Türkiye’nin geleceğini, birliğini, beraberliğini, dirliğini düşündüğünü de bu kampanya süresi içerisinde görmüş oluyoruz. Biz 80 milyonu kardeş bilerek 80 milyonla beraber Türkiye’yi büyütme adına mücadele ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalar ortaya koyuyoruz. Ama bunun için de bizim dünyayla rekabet edebilecek şekilde hızlanmamız lazım. Etkin yönetimlerin iş başına gelmesi lazım. Kurumlar arasında çatışma değil, birlikte hareket ederek, bir olarak Türkiye’yi kalkındırmamız lazım. Onun için 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘evet’ diyoruz” diye konuştu.



















MUTLU SARIGÜL