SANKİ SAVAŞ ÇIKMIŞ

En son Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz ay Malatya'ya yaptığı ziyarette, kentsel dönüşüm alanına giderek vatandaşları dinlemiş, özellikle Beydağı Mahallesi'nde yaşayan

vatandaşlar, evlerinin yerine ev verilmemesinden dolayı beklemede olduklarını ve bu durumun kendilerine mağduriyet oluşturduğunu ifade etmişlerdi.

“MAĞDURUZ”

Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan ve mağdur olduklarını vurgulayan Yamaç Mahalle Muhtarı Mehmet Hanifi Akdağ, “İnsanlar gerçekten mağdur. Kanalboyu’nun oradan üste doğru bakıldığında sanki böyle savaş olmuş, sanki evler bombalanmış gibi, her taraf pislik, insanlar yılanların, böceklerin, pisliğin içinde yaşıyor. Güvenlik yok, millet karanlık çöktüğünde korkudan dışarı çıkamıyor.Baliciler, tinerciler, diğer bütün gayri meşrular, hepsi var. Emniyete defalarca söyledik, market yok, hiçbir şey yok, mağduruz” ifadelerinde bulundu.

“ÖMÜR BOYU ÖDESELER BİTMEZ”

“Bakan geldi gitti, ama gelip gitmesiyle kaldı” diyen ve insanların kandırıldığını iddia eden Yamaç Mahalle Muhtarı Akdağ, “Kentsel dönüşüm Yamaç Mahallesi ile Fırat Mahallesi'nde birebir zaten gerçekleşti. Evleri yıkılanların yerine konut yapıldı,yani ‘modern evlerde yaşayacaksınız’ dediler fakat, insanlar içeri girince kirasını verdiler ama kirasının da tekrar üç kat fazlasını aldılar. Bu adamlardan adam 6 ay parasını yatırıyor, 7. ay gidiyor ki hiç yatırmamış gibi. Evlerin ölçülerine de dediler ki ‘130 metre, 120 metre evler vereceğiz’ dediler, milleti kandırdılar. Gidip o evler ölçülse 90 metre çıkmaz.Ondan sonra aidatlarını ödeyemiyorlar, zaten orada ki insanların evleri yıkılıp TOKİ'ye taşınan insanların yarısı icralık durumda.İnsanlar taksitini ödeyemiyor çünkü gariban insanlar ve kandırdılar hepsini. Ömür boyu ödeseler o borcu bitiremezler, mümkün değil. O yüzden çok sıkıntıdalar, kimsenin bir şey yaptığı da yok. Bakan geldi gitti ama gelip gitmesiyle kaldı, başka bir şey yok, hiçbir icraat yok. Yamaç Mahallesi ile Beydağ'ında o lojmanlar hariç kalan kısma ihale açtık, imar uygulayacağız dediler, fakat şimdi sorulduğu zaman belediyelere ses yok” ifadelerini kullandı.

“GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Mahallede güvenliğin olmadığımı ifade eden Muhtar Akdağ, "Eve yazılmışlar ama adamlar diyor ki üç sene dört sene daha bekleyeceksiniz. Hani lojmanlar yıkılacak, yapılacak… Defalarca söyledik ama ilgilenen yok. Biz diyoruz ki; bize bir güvenlik verin bari; çocuklarımız var, kızlarımız var, eşlerimiz var. Bu baliciler, tinerciler, esrar satıcıları, silah satışı var başka satıcılar var; bu yollardan artık geçemez olduk. Evlerimize giriyoruz, her gün düşünüyorum, inşallah başımıza bir şey gelmez” şeklinde konuştu.

BAKAN KURUM İLE GÖRÜŞMÜŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü belirten Akdağ, "Bakan geldiği zaman aynı masada oturduk, sorunları söyledik. Bakan kendi ağzıyla; ‘Madem ki bu kadar haksızlık var, geri kalan yeri serbest bırakıyoruz, imara açıyoruz, lojmanları yıkacağız, yazılanlara ev yapacağız. Ufak arsaları birleştirsinler, küçük arsaları parsel yapıp vatandaşa versinler, vatandaş ister kendi yapsın ister müteahhide versin’ dedi. Ama işte dediğim gibi Bakan geldi, gelip söylediği ile kaldı” sözlerini kaydetti.

Mahallerine çalışan minibüslerin kaldırıldığını belirten Yamaç Mahalle Muhtarı Mehmet Hanifi Akdağ,“Diğer yıkılan taraflarda minibüslerde yok. İki senedir minibüslerde çalışmıyor” ifadelerine yer verdi.

Hayvanların açlıktan öldüğünü belirten Akdağ, “Evler yıkılınca yüzlerce kedi-köpek sahipsiz kaldı,açlıktan ölüyor ya da birbirinin yavrularını yiyorlar” ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYANDA

Mahalle sakinleri ise, "Yamaç ve Beydağı mahalleleri imara açıldı. Bir an önce imar uygulamasını istiyoruz. Evlerin yıkılıp yapılmasını istemiyoruz, ya kendimiz yapacağız ya da müteahhide vereceğiz" dediler.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Mutlu, "Milletin hakkını vermiyorlar. Milletin hakkını vermeyince çoğu razı olmuyor. Ben evimi vermedim. Kira bedeli almayanlar oluyormuş" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hasan Sezgin,"Doğru dürüst yol yok, temizlik yok, doğalgaz yok, kentsel dönüşümde mağduriyetler yaşanıyor. Bir kapım bozuk yapamıyorum" ifadelerini kullandı.