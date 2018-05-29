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Sandığa mutlaka gidin

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği genel seçimleri için kendi bölgesindeki seçmenlere çağrıda bulunan Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, “Sandığa mutlaka gidin. Bir oyun ehemmiyeti çok büyük” dedi.

Sandığa mutlaka gidin

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği genel seçimleri için kendi bölgesindeki seçmenlere çağrıda bulunan Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, “Sandığa mutlaka gidin. Bir oyun ehemmiyeti çok büyük” dedi.

29 Mayıs 2018 Salı 10:34
Sandığa mutlaka gidin

Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, bölgesindeki seçmenlere 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimlerinde ‘Oy kullanın’ çağrısı yaptı. BUSABAH gazetesine konuşarak, seçmenlerden vatandaşlık görevlerini kullanmalarını isteyen Başkan Ortaç, önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin’in dışında ülke gündeminde 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği genel seçimi olduğunu ifade eden Başkan Ortaç, şehirde bir seçim muhabbeti olduğunu da söyledi.

EHEMMİYETİ ÇOK BÜYÜK

Bilinçli olunması gerektiğini dile getiren Başkan Ortaç, “Artık her evde her akşam her muhabbette siyaset konuşuluyor. Hep duyduğumuz şeyler şu parti şunu dedi bu parti bunu dedi v.s. Ama biz muhtarlar olarak siyasetin biraz daha üstünde tüm partilerden oy alan seçimde kendi duruşu ile gelen insanlar olarak şunu söylemek istiyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsunlar yine hangi görüşten olurlarsa olsunlar önce bu ülkeyi, bu milleti, bu bayrağı sevmeleri gerekiyor. Eğer bunları sevmiyorsa siyasi görüşü ne olursa olsun onun başında sıfır var demektir. O yüzden de bu ülkeyi, milleti, bayrağı seven arkadaşlara diyoruz ki vatandaşlık görevinizi yapın, sandığa mutlaka gidin. Kime verirlerse versinler sandıkta oy kullansınlar ki sandığın neticesi devlete yansısın. Bir oyun ehemmiyeti çok büyük. Bu bilinçte olmalıyız” ifadelerini kullandı.

MÜRACAAT EDEMEYEN KARDEŞLERİMİZ VAR

Devletin oy kullanma konusunda tedbirlerini aldığını kaydeden Başkan Ortaç, “Bu arada devlet seyyar sandık sistemi çıkardı ve engelli vatandaşlarımızın, yatağa bağlı kardeşlerimizin seyyar sandık usulü ile oy kullanmasını sisteme getirdi ama süre çok kısa olduğu için müracaat edemeyen kardeşlerimiz var. Bize gelip, ‘Muhtarım ne zaman yapacağız?’ diyenler var. Askının indiğinden haberi olmayanlar var. Yatağa bağlı olup, hasta olup bizim ulaşamadığımız aileler var. Bu kardeşlerimiz için de yine oylarını rahat kullanabilmek için kolaylıklar göstereceğiz. Siyasi partilerin tamamı bizi aradılar ve seçmenlere yardımcı olabilmek adına eksiklikler varsa giderilecektir. Devlet de bu konuda tedbirini alıyor” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSeçimSandıkAbdulvahap Ortaç
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