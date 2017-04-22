Kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan sanayicinin umudu özel meslek liseleri oldu. Bu yıl ile birlikte 3’üncü yılını dolduran özel meslek lisesi öğrencileri mezun olduklarında çalışacakları işyerleri hazır.

KALİFİYE ELAMAN SIKINTISI

Malatya’da Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Zelyurt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen özel meslek liselerine sanayici ve öğrencilerin taleplerinin her geçen gün artığını söyledi. Zelyurt, sanayicinin en büyük sıkıntısının kalifiye elaman sıkıntısı olduğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından desteklenen özel meslek liselerinin bu açığı kapatacağına dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERİN İŞİ HAZIR

Zelyurt, Doğu Anadolu bölgesinde açılan ilk özel meslek lisesin 2. OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Koleji olduğunu belirterek, “Okulumuzu ilk açtığımızda sanayicimiz ve öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Bugün ise açılan okulumuz sanayicilerin umudu olurken öğrencilerimiz içinde iş kapısı oldu. Öğrencilerimiz hem okurken hem de meslek sahibi oluyor. Burada mezun olacak öğrencilerimiz ilerde çok iyi mühendis ve sanayici olacak. Okulumuzda tıp, hukuk ve öğretmenlik fakültelerine de öğrenci kazandırmak amacıyla gerekli eğitimler veriliyor. Ülkemizde sayılı olan bu meslek liseleri bugün sanayide daha büyük istihdam kapsısını açıldı. Sanayicimizin en büyük sıkıntısı olan kalifiye elaman sıkıntısı çözülmüş olacak. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

YATIRIMLARA DEVAM…

Doğu Anadolu bölgesinde yapmış oluğu eğitim yatırımları ile adından söz ettiren Marmara Eğitim Kurumları Malatya’dan sonra Adıyaman’da yaptırmış olduğu yatırımlarla sanayicinin kalifiye elaman sıkıntısını çözmeyi hedefliyor. Malatya ve Adıyaman’da OSB mesleki ve teknik anadolu kolejleri hakkında bilgiler veren Zelyurt, "Kolejlerimiz bölgede bir ilk taşıyor. Türkiye genelinde bir proje uygulanıyor. Bildiğiniz gibi 7 coğrafi bölgemiz var. Proje her bölgeye bu tarz bir okul açılmasını öngörüyordu bu kapsamda gelen talepler doğrultusunda Doğu Anadolu bölgesinde de açılması gereken okuldu. Bölge halkı ve sanayicinin desteği ile Malatya ve Adıyaman 'da hizmet vermeye başladı" diye konuştu.

“REFERANDUMDA ‘EVET’ İLE İSTİKRAR GELDİ”

Bölgede Marmara Eğitim Kurumları olarak yatırımlara devam ettiklerini belirten Erdoğan Zelyurt, 16 Nisan’da yapılan halk oylaması ile başta sanayici olmak üzere bölge halkının güven ve istikrarı görmesi ile diğer illerden gelen talepleri değerlendirdiklerini söyledi. Zelyurt, “Halk Oylamasının ardından ülkede sanayici ve bölge halkı ‘istikrar’ dedi. Bizlerin de beklentisi bu yöndeydi. Halk oylaması ile bunu destanlaştırdık. Bu saatten sora daha çok çalışmamız gerekiyor. Bizlerinden hem birey hem de bir eğitimci olarak bu destanlı yolda ülkemizi daha iyi bir potaya çıkarmak için çalışmamız gerekiyor. Malatya ve Adıyaman’da yaptığımız yatırımdan sonra Elbistan ilçesine yapmayı kararlaştırdık. Elbistan ilçesinde bulunan hemşerilerimizin bizden talepleri vardı. Elbistan’da ekonomik yatırımlarla ülkemizde söz sahibi olmak istiyor. Bizlerde Elbistan ilçemizde yapacağımız yatırımlarla taçlandırmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK