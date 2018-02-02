 “Sanayici ve işadamlarımız toplumumuzun lokomotifidir”



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Malatya Şube yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve derneğin yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulunan Başkan Gürkan, bir süre sohbet etti.



Burada konuşan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediye Başkanımız, Malatya’nın gönlünde taht kurmuş değerli bir büyüğümüz. Onun hizmetlerini saymakla bitmez. Buradan bizi de ilgilendiren kısım İspendere İçmeleri dediğimiz mevkii rehabilitasyon merkezine çevirmiş olması ve üniversitemizle anlaşmış olması. Bize sağlık turizmi açısında ekonomimize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yeşil Kuşak Projesinde Kız Meslek Lisesi’nin yenisini yapması, yine kendi hizmet binasını Malatya’da emsal olarak Türkiye’de projesi örnek gösterilen bir proje olması bizlerin göğsünü kabartıyor. Kendisine başarılar diliyorum. Her hizmetinde duacıyız” şeklinde konuştu.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve dernek yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, “Hakikaten sanayici ve iş adamlarımız bizim toplumumuzun lokomotifidir. Onların tabi önündeki engelleri aşmakta biz yerel yöneticiler ve kamu anlamındaki görevimiz olarak onların önünü açmaktır. Biz özellikle onların yaptığı işlerin zor olduğu ve onların önünün açılmasının gerektiğine inanan bir anlayıştan geliyoruz. Bu anlamda da sanayicilerimiz ve iş adamlarımız güçlü olursa, üretimin akabinde istihdamın artacağını biliyoruz. Kaldı ki bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde ve olmazsa olması katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Katılımcı belediyecilik anlayışının temelinde, STK’lar olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikalar olsun, kanaat önderleri ve yerel önderlerimiz olsun, işçi sendikalarımız olsun bunların görüş ve önerileri bizim yol haritamızın ve yön pusulamazın oluşmasında önemli etkenlerdir. Biz şehri yönetirken de şehrin erdemli ve faziletli olması anlamında ve anlamlı kılınması anlamında STK’lar olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikalar olsun, sosyal taraflar olarak tabir ettiğimiz bütün sosyal taraflar ile yakın istişare içerisindeyiz. Onların görüş ve önerileri ile de biz yol haritamızı belirliyoruz. TÜMSİAD da bu güzide kuruluşlarımızdan birisidir. Onların görüş ve önerileri de bizim için hem anlamlı hem de manidardır. Değerli başkanımız Murat beyinde buraya gelmesi ve Malatya’daki sanayici ve işadamlarımızın bu çatı altında toplanmış olması önemli” diye konuştu.

