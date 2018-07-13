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“Sanayici ve esnaf için büyük kazanç”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Halk Bankası Bölge Müdürlüğünün Malatya'da açılmasının sanayici ve esnaf için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

“Sanayici ve esnaf için büyük kazanç”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Halk Bankası Bölge Müdürlüğünün Malatya'da açılmasının sanayici ve esnaf için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:19
“Sanayici ve esnaf için büyük kazanç”

Halk Bankası Malatya Bölge Müdürü Metin Yediyıldız, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Evren, “Bölge Müdürlüğünün Malatya'da açılması konusunda benim 2 yıl gibi bir çabam olmuştur. Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ, Genel Başkan Yardımcımız Öznur ÇALIK, Halk Bankası Genel Müdürümüz, milletvekillerimiz diğer kurum ve kuruluşlarda elini taşın altına koydu. Buraya bölge müdürlüğümüzün açılması sanayicimize, esnafımıza ve sanatkârlarımıza her yönüyle hizmet olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Halk Bankası Bölge Müdürü Yediyıldız ise bölge olarak 5 ile hizmet verdiklerini belirterek “Malatya’mıza, esnafımıza, Kobilerimize, herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah birlikte daha iyi hizmetler yapacağız”dedi.(Bülten) ( busabahmalatya.com )

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SanayiciEsnafBüyük KazançMalatyaAli Evren
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