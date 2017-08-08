08 Ağustos 2017 Salı

Sanayi Kavşağı’nın çilesi ne olacak?

Sürücü ve yolcular için adeta bir çile kavşağı haline gelen Yeni Sanayi Siyesi Kavşağı için çalışmalar devam ediyor. Kavşakla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı’yla alakalı hem Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımız hem de Ulaştırma Bakanlığımızla görüşmeler yapıldı. Bu çalışma devam edecek” dedi.

08 Ağustos 2017 Salı 12:13
Sanayi Kavşağı’nın çilesi ne olacak?

  Yeni Sanayi Sitesi Kavşağındaki trafik problemi devam ediyor. Kavşaktaki orta bulvar kaldırılıp trafik gündüzleri biraz rahatlasa da akşamları mesai saati çıkışı oluşan trafik nedeniyle hem sürücüler hem de yolcular büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Uzun zamandan bu yana Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı’yla ilgili bir projeden söz edilse de hala projenin hayata geçmemesi kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, yeni Sanayi Sitesi Kavşağı’yla ilgili yapılması düşünülen proje ve diğer Sanayi Siteleri hakkında kısa bilgiler verdi.

Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı’yla alakalı hem Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığıyla hem de Ulaştırma Bakanıyla görüşmelerin yapıldığını dile getiren Çalık, çalışmanın devam edeceğini söyledi.

YATIRIM İÇİN TAM DESTEK ALDIK
  Diğer sanayi siteleri hakkında da konuşan Milletvekili Çalık, “Özellikle esnaflarımızla ilgili sanayi denince Organize Sanayi Sitesi için, Özhan Sanayi Sitesi için esnaflarımızın bizden talebi, Şoför Er Eğitim Alayındaki alana Özhan Sanayi Sitesi’nin taşınması. Bunun için hem Milli Savunma Bakanımızla hem de Bilim Sanayi Bakanımızla konuştuk. Yatırım için tam desteği aldık. Milli Savunma Bakanımız Fikri Bakan tamam demişti, değişti, şimdi Nurettin Canikli Bakanımız geldi. Ona da durumu ilettik. İnşallah herhangi bir sorun olmadan Özhan Sanayi Sitesi’ni taşıyacağız. Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı için de çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 07 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya