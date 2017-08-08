Yeni Sanayi Sitesi Kavşağındaki trafik problemi devam ediyor. Kavşaktaki orta bulvar kaldırılıp trafik gündüzleri biraz rahatlasa da akşamları mesai saati çıkışı oluşan trafik nedeniyle hem sürücüler hem de yolcular büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Uzun zamandan bu yana Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı’yla ilgili bir projeden söz edilse de hala projenin hayata geçmemesi kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, yeni Sanayi Sitesi Kavşağı’yla ilgili yapılması düşünülen proje ve diğer Sanayi Siteleri hakkında kısa bilgiler verdi.

Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı’yla alakalı hem Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığıyla hem de Ulaştırma Bakanıyla görüşmelerin yapıldığını dile getiren Çalık, çalışmanın devam edeceğini söyledi.

YATIRIM İÇİN TAM DESTEK ALDIK

Diğer sanayi siteleri hakkında da konuşan Milletvekili Çalık, “Özellikle esnaflarımızla ilgili sanayi denince Organize Sanayi Sitesi için, Özhan Sanayi Sitesi için esnaflarımızın bizden talebi, Şoför Er Eğitim Alayındaki alana Özhan Sanayi Sitesi’nin taşınması. Bunun için hem Milli Savunma Bakanımızla hem de Bilim Sanayi Bakanımızla konuştuk. Yatırım için tam desteği aldık. Milli Savunma Bakanımız Fikri Bakan tamam demişti, değişti, şimdi Nurettin Canikli Bakanımız geldi. Ona da durumu ilettik. İnşallah herhangi bir sorun olmadan Özhan Sanayi Sitesi’ni taşıyacağız. Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı için de çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL