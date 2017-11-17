Yaklaşık 25 yıldır eski sanayi sitesinde elektrik ve bobinaj işiyle uğraştığını belirten esnaf Mehmet Kaplan, sanayide bu aralar bir durgunluk olduğunu ve iş yapamadıklarını belirterek, “Esnaflar zor durumda, hatta çoğu ödeme sıkıntısı yaşıyor. İnşallah kısa sürede yeniden canlanır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK YOK, İŞ BEĞENMEME VAR

12 yıldan beri de kendi dükkanını işlettiğini söyleyen Kaplan, yıllardır atölyesinde çalıştıracak işçi bulamamaktan dert yanarak, “Sanayide çalıştıracak işçi veya çırak bulamıyoruz. Ben Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmıyorum; Türkiye’de işsizlik yok, iş beğenmeme var. Biz bu koca atölyede tek başımıza çalışıyoruz. Çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Ben bu konuda yetkililere seslenmek istiyorum: Sanat liseleri ve çırak eğitim merkezine bağlı olan yerlerin sanayi ile biraz daha işbirliği içinde olması lazım. Aksi halde buradaki iş yerleri, işi yapacak adam olmamasından dolayı teker teker kapanır” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları işin kolay olduğunu ve geniş bir sektöre hitap ettiklerini aktaran Kaplan, tek başına olduğu için zaman zaman işlere yetişmekte zorlandığını söyledi.

Aynı dertten muzdarip olan Aziz Berk isimli esnaf da, yanında çalıştıracak işçi ve çırak bulamadığı için tek başına çalıştığını dile getirdi.

İHA