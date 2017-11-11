11 Kasım 2017 Cumartesi

Sanatçılar Vali Kaban'ı ziyaret etti

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali için kente gelen sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile birlikte Vali Kaban’ı ziyaret ettiler.

10 Kasım 2017 Cuma 10:47
Sanatçılar Vali Kaban'ı ziyaret etti

  Vali Kaban ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlere, “Bu sene yapılacak olan 7. Film Festivali münasebetiyle vilayetimize hoş geldiniz, çok mutlu olduk bu anlamda. İstanbul’daki açılış sırasında da ifade edildiği üzere bu sektörde yeni bir açılım yapmak adına Malatya film günlerinin buna vesile olması dileğiyle bütün emek veren bu konuda çaba sarf eden herkese teşekkürü bir borç bilerek tekrar hoş geldiniz şeref verdiniz” dedi.

Oyuncu Hülya Koçyiğit ise, “Sizin sinemamıza dolayısıyla kültürümüze verdiğiniz bu saygı bizi de etkiledi. Ben festivalin çok uzun ömürlü olacağına inanıyorum. Bu bir anlayış meselesi çünkü fikirde ve gönülde ne koyarsanız o olur. İyi niyet, her şeyden önce bu niyetle yola çıktığımız için eminim başarılı bir netice alacağız. Ekip fevkalade, program olağanüstü başarılı olmamak için hiçbir neden yok. En önemli neden Malatya halkının ilgisini çekebilmek, dolayısıyla onu da gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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