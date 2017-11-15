Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya’ya gelen yerli ve yabancı sanatçılar, Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi’ni gezdiler.

Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık tarafından karşılanan sanatçılar Levent Vadisi hakkında bilgilendirildi. Başkan yardımcısı Işık, 65 milyon yıl kadar öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı vadide, Neolitik Çağ’dan kalma kalıntıların bulunduğunu belirterek vadinin 28 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi. Levent Vadisi’nin bünyesinde son derece ilginç jeolojik oluşumlar ve inanılmaz yükseklikte uçurumlar barındırdığını belirten Işık, “Levent Vadisi’nde gezmesi çok keyifli, çeşit çeşit mağaralar bulundurmaktadır” dedi.

ANADOLU’YU ADIM ADIM GEZDİĞİMİ SANIYORDUM…

Ünlü sinema sanatçısı Halil Ergün ise Levent Vadisi’ni ilk defa gördüğünü belirterek tarihi ve doğa güzelliğine hayran kaldığını söyledi. 240 metre yükseklikte kahve içmenin keyfini yaşadığını söyleyen Ergün, “Anadolu’yu adım adım gezdiğimi sanıyordum, fakat gezmediğimi bu vadiyi görünce anladım. Anadolu’nun çok güzel yerlerinin olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yardımcısı Işık, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın da selamını ileterek sanatçılara hediye takdiminde bulundu.

İHA