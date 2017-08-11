Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağında düzenlenmeye başlayan ve 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan etkinlikler, her gün saat 20:30’da başlıyor. Programın ilk gün etkinliği, MABESEM Enstrüman kursiyerlerinin grup konseri ile start aldı. Sevilen şarkıları seslendiren grup, büyük alkış alırken daha sonra İbiş orta oyunu sahnelendi. Çocukların oldukça eğlendiği gösteri sonrası MABESEM saz ve söz sanatçıları bir konser verdi. Katılımcıların gönüllerince eğlendiği etkinlik, gece geç saatlere kadar devam etti.

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay, etkinliğin 20 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirterek, “Sanat Sokak’ta etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi ailecek bekliyoruz” diye konuştu.

İHA