Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98286
ALTIN
187.097
DOLAR
4.4839
STERLİN
6.0090
EURO
5.2993

Sanat Merkezinin protokolü imzalandı

Malatya’da yapılacak olan ve tahmini yatırım bedeli 10 milyon Türk Lirası olan Bilsem (Bilim- Sanat Merkezi) protokolü imzalandı.

Sanat Merkezinin protokolü imzalandı

Malatya’da yapılacak olan ve tahmini yatırım bedeli 10 milyon Türk Lirası olan Bilsem (Bilim- Sanat Merkezi) protokolü imzalandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:01
Sanat Merkezinin protokolü imzalandı

Malatyalı İş Adamları Derneğinde (MİAD) geleneksel hale gelen iftar bu sene de yoğun katılımla gerçekleşti.

Bir otelde gerçekleşen iftar programı, dernek üyelerini, Malatyalı yöneticileri, milletvekillerini, bürokratları ve siyasetçileri bir araya getirdi. Programa, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Türk- Amerikan İş Adamları Birliği (TABA- AMCHAM) Genel Başkanı Ali Osman Akat katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar programının açılışı, MİAD Genel Sekreteri Hakan Odabaşı tarafından yapıldı.

MİAD GENİŞ BİR İŞ PLATFORM AĞINA SAHİP

Burada söz alan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, “MİAD ailesinin ne kadar güçlü olduğu herkes tarafından biliniyor. MİAD geniş bir iş platform ağına sahiptir. Malatyalılar birçok farklı alanda öncü olarak, önemli görevlerde hizmet etmektedirler” dedi.

Daha sonra konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Malatya’nın Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yıldızı giderek parlayan bir kent olduğunu vurguladı. Malatya’nın önümüzdeki kısa ve orta vadede mühim bir sanayi kenti olma yolunda adımlar attığını açıkladı. Sadıkoğlu, MİAD’a üye ve MİAD çevresinde bulunan saygın iş insanlarının Malatya’ya yatırım yapmasının hem kent hem de ülke adına çok olumlu çıktıları olacağını söyleyerek, yatırım çağrısı yaptı.

Ardından söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay da, “İnönü Üniversitemizin adı gerek ulusal ve gerek ise küresel bilim dünyasında daha çok geçiyor” ifadelerini kullandı. Kızılay, özellikle son yıllarda üniversite bünyesinde uluslararası çapta birçok etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerin üniversite bünyesindeki öğrenciler ile beraber üniversite kimliğinin de yükselmesine katkı sunduğunu kaydetti.

İftar Programının sonunda MİAD Yönetim Kurulu Başkanı tüm davetlilere katılım gösterdikleri için teşekkür etti.

Programın sonunda Malatya’da yapılacak olan ve tahmini yatırım bedeli 10 Milyon Türk Lirası olan Bilsem (Bilim- Sanat Merkezi) protokolü imzalandı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sanat MerkeziProtokol Imzalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyabet hastaları oruç tutabilir mi ?
Diyabet hastaları oruç tutabilir mi ?
Zabıta Ramazan’da da çalışıyor
Zabıta Ramazan’da da çalışıyor
ATIKLARDAN 1 MİLYAR DOLARLIK DOĞALGAZ
ATIKLARDAN 1 MİLYAR DOLARLIK DOĞALGAZ

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim