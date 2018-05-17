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Samanlıoğlu, iftarını vatandaşlarla yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu, ilk iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı.

Samanlıoğlu, iftarını vatandaşlarla yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu, ilk iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:38
Samanlıoğlu, iftarını vatandaşlarla yaptı

Samanlıoğlu, Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte ilk iftarını yaptı. Battalgazi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı’nda iftar çadırını ziyaret eden Samanlıoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Samanlıoğlu, vatandaşların Ramazan'ını tebrik ederek, birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Samanlıoğlu, “Ramazan ayına kavuşturan yüceler yücesine şükürler olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi İslam alemi ve Müslümanlarla olsun” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MHPAday AdayıBerkan SamanlıoğluIftar
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