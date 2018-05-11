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Samanlıoğlu gezilerine devam ediyor

MHP Malatya Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu, "Malatya'mızı tanıyoruz. Çeyrek asırdır hizmet etmekteyiz. Bu tecrübemizi, birikimimizi MHP milletvekilliği adaylığında kullanmak istiyorum" dedi.

Samanlıoğlu gezilerine devam ediyor

MHP Malatya Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu, "Malatya'mızı tanıyoruz. Çeyrek asırdır hizmet etmekteyiz. Bu tecrübemizi, birikimimizi MHP milletvekilliği adaylığında kullanmak istiyorum" dedi.

11 Mayıs 2018 Cuma 17:23
Samanlıoğlu gezilerine devam ediyor

Samanlıoğlu, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Yeşilyurt Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. 
Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, MHP Malatya Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu'na çıktığı yolda başarılar diledi. Şahbaz, "Değerli ağabeyimizi yıllardır tanıyoruz, bilgi birikimi ve devlet tecrübesine sahip. Yeşilyurt muhtarları olarak memleketimize hayırlı hizmetler getireceğine inanıyoruz" dedi.
 Berkan Samanlıoğlu da, "Doğup büyüdüğümüz ve üniversiteden sonra dönerek, Malatya'da hizmet ettik. Malatya Büyükşehir Belediyesinde başkan yardımcılığı, dair müdürlüğü görevlerinde bulunduk. Malatya'mızı tanıyoruz. Çeyrek asırdır hizmet etmekteyiz. Bu tecrübemizi, birikimimizi MHP milletvekilliği adaylığında kullanmak istiyorum. Malatya'ya hizmet etmek için, Malatyalıyı en güzel şekilde bir çıta atlatıp; daha güzel, daha yenilikçi geçmişi yermektense geleceğe daha güzel projelerle, toplumun her kesimini kucaklayacağı ve her insanın bütünleşeceği projeler, güzellikler yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. 
Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene, Samanlıoğlu'nun Malatya'da yıllardır hizmet ettiğini ifade ederek, "Çalışmalarına tanık olduğumuz bir kardeşimiz. Çıktığı bu kutsal yolda kendisine başarılar diliyorum" dedi. 
MHP Malatya Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu da bir hayır için yola çıktıklarını belirterek, "Rabbim inşallah hayırlı eyler" diye konuştu. 

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MHPBerkan SamanlıoğluMalatya
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