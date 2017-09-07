07 Eylül 2017 Perşembe

Samanlı’dan Myanmar tepkisi

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Myanmar’da Müslüman soykırımı yaşandığını ve dünyanın bu soykırımı umursamadığını söyledi.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:51
Samanlı’dan Myanmar tepkisi

Arakan başta olmak üzere Myanmar’ın genelinde çeşitli bahanelerle Müslümanların katledildiğini belirten MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, yapılan soykırımı şiddetle kınadıklarını ifade etti. Samanlı, “Arakan kan ağlıyor, dünya umursamıyor. Anlaşılan o ki, öldürülen, kanı akıtılan Müslümanlar olunca üzülmeye, önlemeye gerek duyulmamaktadır" dedi.

Yaşanan katliamın son derece vahşice olduğunu dile getiren Samanlı “Bugün Myanmar-Arakan’da kelimenin tam anlamıyla soykırıma dönüşmüş korkunç bir zulüm ve insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Evrensel emperyalizmin Myanmarlı Müslümanlara on yıllardır baskı ve şiddet uygulayan Uzakdoğu, evinden, yurdundan sürüp, servetlerini yağma, topraklarını talan ettiği insanları, bu kadarla da yetinmeyip en acımasız bir şekilde katletmektedir. Maalesef bütün dünya bunu sadece seyrediyor, aynı katliamlar Hristyanlara veya Yahudilere yapılsa yine sessiz kalırlar mı acaba? Peki, bu saldırıların sebebi ne? Arakan’dan Çin'e uzanan petrol ve doğalgaz boru hattı, ayrıca orda bulunan petrol ve doğalgaz kaynakları. Bu zulümden kaçmak isteyen Müslümanlar Bangladeş'e sığınmak için nehri geçmeye çalışırken çoğu çocuk ve kadın olan hayatlarını kaybediyor. Oradaki kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz, bu zulmü duyurmayı sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Arakanlı Müslümanlara sahip çıkacağız” şeklinde konuştu. 

İHA
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