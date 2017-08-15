Ziyarette bir konuşmaya yapan Başkan Samanlı, kendilerini kabul ettiği için Başer’e teşekkür ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi ilçe Başkanlığın seçimlerini gerçekleştirdik. Bizi yeniden başkanlığa seçen delegelerimize teşekkür ediyorum. Tabi seçimleri geride bıraktıktan sonra ziyaretlerimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Battalgazi Ziraat Oda Başkanı Mehmet Başer ‘i ziyaret ettik. Amacımız hem çalışmalar hakkında bilgiler almak hem de çiftçilerimizin ve üreticilerimizin sorunlarını dinlemek. Ben bu vesile ile Oda Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Ziraat Oda Başkanı Mehmet Başer ise, “Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdikleri dik duruştan dolayı da hem kendilerine hem de bütün MHP kadrolarına şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimiz için Mesut Başkanımızla sürekli istişare içinde olacağız” diye konuştu.

İHA