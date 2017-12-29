Sözlerinden dolayı Ağbaba’yı eleştiren Samanlı, “Her zaman için parti çıkarlarını ülke çıkarlarından önde gören CHP, ‘Önce ülkem ve milletim’ anlayışında olan MHP’nin ülke çıkarları için alınan kararları desteklemesini ve anlamasını zaten beklemiyoruz. MHP’nin AK Parti’ye destek verdiğini söyleyenlerin, her defasında HDP ile sırt sırta olduklarını unutmamaları gerekmektedir. Biz MHP olarak şu anda devletin terörle müzakere değil mücadele etmesinden fazlası ile memnunuz. Desteğimizi bu konuda sonuna kadar veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Tabi bu mücadeleden ve destekten rahatsız olanların başında HDP ve destekçisi CHP gelmektedir. CHP derhal bu yanlıştan dönmeli bulanık sularda avlanmak yerine demokratik politikanın engin denizine ağ atmalıdır. Bir partinin muhalefet partisi olması her alınan karara karşı çıkması anlamına gelmez. CHP’nin acilen HDP çizgisinden hızla çıkıp ülke menfaatini gözetip ülkenin savunulmasına faydalı olan kararlara destek olmalıdır” şeklinde konuştu.

“MHP BU ÜLKENİN SİGORTASI VE TEMİNATIDIR”

MHP’nin ülke menfaatini ön plana çıkaran kararlara destek olmasından daha doğal bir şey olmayacağını belirten Samanlı, “Etrafımız ateş çemberi iken, iç ve dıştan ülkemizde her türlü saldırılar sürerken, MHP’nin ülke menfaatini ön plana çıkaran kararlara destek olmasından daha doğal bir şey yoktur. Bu durumdan rahatsız olan dış devletler ve içimizdeki bunların yalakaları genel başkanımıza ve partimize sürekli söylemleriyle saldırıda bulunmaktadırlar. Kısa bir zaman önce CHP’li bir il başkanının yapmış olduğu mesnetsiz, üslupsuz bir açıklamanın benzerini de CHP Genel Başkan Yardımcısı yapmış bulunmaktadır. Ne dediği çok anlaşılmayan, tek amacı yakında yapılacak olan kongrelerinde tekrar koltuk kapmak olan bu şahsa şunu bir kez daha söylemek isterim ki: MHP bu ülkenin sigortası ve teminatıdır. Söz konusu ülke çıkarları ve menfaati olunca destekten çekinmemiş ve çekinmeyecektir. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen Genel Başkanımız ve parti anlayışımız vardır. Bu anlayış sonuna kadar devam edecektir siz ve sizin gibilerin bunu anlamasını takdir etmesini beklemiyoruz. Çünkü sizler için önemli olan ülke değil oturduğunuz makamlardır. Bu zatın bir an önce genel başkanımızdan ve partimizden özür dilemesini bekliyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ