MHP Battalgazi İlçe Binasında basın toplantısı düzenleyen İlçe Başkanı Mesut Samanlı, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde kongrelerinin gerçekleşeceğini söyledi.

3 ay önce MHP Genel Merkezi tarafından Battalgazi İlçe Başkanlığı görevine atandığını hatırlatan Samanlı, Cumartesi yapılacak olan kongrede yeniden başkanlığa aday olduğunu söyledi. Samanlı, “Yapılacak olan kongreye tüm vatandaşlarımız ve ülküdaşlarımız davetlidir” diye konuştu.

İHA