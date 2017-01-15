Malatya 2. Ordu Komutanlığı’nda 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerler tarafından darbe girişiminde görev alan ve aralarında 2. Ordu eski komutanı ile birlikte subayların da bulunduğu 76 sanığın iddianamesinin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından sanık sayısının çok olması nedeniyle duruşma salonu arandığı öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamenin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 76 sanığın yargılanabilmesi için mahkeme tarafından uygun büyüklükte salon arandığı bildirildi.

ORDU DÜZEYİNDE EN BÜYÜK DAVA

Türkiye’de ordu düzeyinde en büyük FETÖ davası olan ‘Malatya 2. Ordu iddianamesi’ kabul edilmesinin ardından ordu içerisindeki FETÖ’cülerin hainlikleri tek tek deşifre edildi. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede 76 sanık hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile örgüt üyeliğinden ise 15 yıl hapis cezası istendi.

UÇUŞ YASAĞI OLMASINA RAĞMEN

76 sanık hakkındaki 165 sayfalık iddianamede, 7’nci An Jet Üst Komutanlığı’nda görevli 171. Filo Komutanlığında Binbaşı rütbesi ile filo komutanı olarak görev yapan Metin Çivilibal hakkında yapılan soruşturmada, kendisinin BHHM’nin (Birleşik Hava Harekat Merkezi) izni olmadan F4 uçağına binerek uçağı park yerinden yedek piste (emergency) getirdiği, kuleden uçuşun yasak olduğunun kendilerine bildirilmesine rağmen ısrarla kalkmak için motorlara güç verdiği, ancak pistlerin araçlarla kapalı olduğu uyarısı üzerine kalkıştan vazgeçtiği öğrenildi.

4 UÇAK İLE…

İddianamede konuyla ilgili, “7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık ve Albay Tayfun Tuna ile görüştüğü ve telefonlarla da irtibat kurduğu, saat 04:00 sıralarında da diğer şüpheli Tayfun Tuna'nın 4 adet F4 uçağının kalkması, uçakların kalkışa hazır hale getirilmesi emrini Filo Komutanı Şüpheli Metin Çivilibal'a verdiği, Metin Çivilibal'ın filodaki Murat Örsal, Resul Sayan ve diğer pilotları haberdar ettiği ve 4 adet F4 uçağını yüksüz olarak hazırladıkları, Metin Çivilibal'ın ikinci uçağa binerek uçağı park yerinden yedek piste (emergency) getirdiği, kuleden uçuşun yasak olduğunun kendilerine bildirilmesine rağmen, ısrarla kalkmak için motorlara güç verdiği, ancak pistlerin araçlarla kapalı olduğu uyarısı üzerine kalkıştan vazgeçtikleri anlaşılmıştır” şeklinde ifadeler de yer aldı.

DOLAR BULUNDU

Savcılık tarafından yapılan dijital incelemede ise şüpheli Metin Çivilibal'ın ikametinde yapılan arama ile ilgili; “CD kart, cep telefonu, sim kart, Harddisk ele geçirilerek muhafaza altına alındığı anlaşılmıştır. Makam odasında yapılan aramada; ajanda tarzı defter ile bilgisayar çıktıları şeklinde dokümanlar ile HDD ele geçirilerek muhafaza altına alındığı yapılan üst aramasında; D70246078 E Seri Numaralı 1 doların ele geçirildiği, belgelerin incelenmesinde; Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığının fiziki yapısını gösterir, üzerinde el yazılarının bulunduğu belge olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli Metin Çivilibal'a ait dijital materyallerin şifreleri bilinmediği ve pin kodunun kırılmasının mümkün olmadığı için Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce inceleme yapılamadığının bildirildiği anlaşılmıştır” denildi.

TAHİR ÖZÇELİK