Cevatpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yeşil kubbesi ile farklı minareleriyle dikkat çeken Salatü Selam Camii bugünlerde bir isim polemiği yaşıyor. Salatü Selam Camii’nin isminin değiştirilerek tanınan bir cemaat liderinin isminin verileceğini savunan ve bu konuda tepkisini dile getiren Salatü Selam Camii Denek Başkanı Osman Gelegen, BUSABAH’a konuşarak çarpıcı iddialarda bulundu.

Selatü Selam Camii’nin yerinin kendilerine ait olduğunu ve vasiyet üzerine yerin camiye vakfettiklerini dile getiren Gelegen, 2 dönümlük arsayı Malatya eski Belediye Başkanlarından Münir Erkal döneminde verdiklerini söyledi.

‘SALATÜ SELAM’ ÜZERİNDE İSİM OLMAZ

Caminin açılışına Bakan ve Valinin de katıldığını dile getiren Gelegen, “Burayı biz Münir Erkal döneminde cami yapılması için verdik. Bunun belgeleri de var bende. 2012 yılında Bekir Gerek Hocamız döneminde buranın temelini attık. Mehmet Sönmezoğlu Hocamız döneminde çalışmalar devam etti ve kısa zamanda kubbe inşaatını bitirip bu günlere kadar geldik. Kubbe inşaatından sonra ince işçilik gerektiren işler kaldı. Bu işler de sıkışınca Avni Özmansur Hocanın ismi konursa o ince işçiliklerinde biteceği birileri tarafından söylendi. Biz de adını koyduk. Allah razı olsun caminin ince işçiliklerini tamamladılar. Açılışa Bakan, Vali, Belediye başkanları geldi fakat onların yanında bizlere hiç fırsat verilmedi. Sayın Valimizin de bu durum dikkatini çekmiş. Akabinde Diyanet İşleri’nden bana bir haber geldi. Gelen haberde ‘Salatü Selam üzerinde isim olmaz’ dendi. Salatü Selam Allah’ın en büyük ismi. Biz de Avni Özmansur ismini kaldırmadık. Çünkü söz verdik” diye konuştu.

BEN BURADA TÖHMETTE KALDIM

Mahalle sakinlerinin ve camii cemaatinin Salatü Selam ismini hoş karşıladıklarını söyleyen Gelegen, şunları kaydetti:

“Tabii daha sonra Valimiz geldi. Valimiz de o ismin kaldırılmasını bizden talep etti. Ondan sonra ben yine kaldırmadım. Daha sonra eski Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu araya girdi ve zoraki de olsa ismi kaldırdım. Ve Salatü Selam ismini levha şeklinde astık. Bu isim mahallemiz ve cami cemaati içinde de kabul görüldü, hoş karşılandı. Akabinde bazıları Avni Özmansur Hocanın ismini yeniden koyalım diye faaliyete geçmişler. Şimdi de tekrar Bakanı devreye koymuşlar ‘Şehit Avni Özmansur Salatü Selam Camii’ bu isim konsun diye. Ben Başkanım ile bizzat görüştüğümde bana Salatü Selam üzerine isim olmaz dedi. Ben burada töhmette kaldım. Şimdi birileri araya girdi. Avni Özmansur isminin olması için imza atmamızı istiyorlar. Müftülükten beni aradılar, önceki durumları kendilerine izah ettim.”

ADETA BASKI KURULUYOR

Salatü Selam isminin değiştirilmesi için kendilerine baskı yapıldığını ileri süren ve yabancı plakalı araçlarla gözdağı verildiğini savunan Gelegen, “Neden tekrar Bakanı araya koyarak yanlış adım atılmak istenir? Burada önemli olan caminin yapılmasıydı. Benim için ismin olup olmaması hiç önemli değil. Sanki ben engel oluyorum gibi ortaya çıkmaya başladı. Hem mahalleli istemiyor hem de Yönetim Kurulu istemiyor. Avni Özmansur tarafları özellikle bu ismin verilmesini istiyor. İlla bu ismin verilmesi için adeta baskı kuruluyor. Bu konuyu bu kadar irdelemenin baskı yapılmasının ne anlamı var? Caminin şu andaki isminin kalmasını istiyoruz. Ayrıca her sabah ve akşam camiye gelişimde buralarda yabancı plakalı araçlar geziyor. Orda, burada duruyorlar. Sanki tehdit eder gibiler. Tehdit vari bir şekilde, ‘illaki bu isim olacak’ deniyor. Eğer çok isteniyorsa Avni Özmansur ismini bir levhaya yazdırıp kitabe gibi caminin bir yerine asarız. Benim Sayın Bakanımızdan isteğim bu konuyla ilgili benimle bizzat görüşmesidir. Bu sorunla ilgili benden bilgi almasıdır” iddialarında bulundu.

MUTLU SARIGÜL