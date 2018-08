SAKİN OLUN

Döviz fiyatlarındaki aşırı hareketlenme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı ülke genelinde destek alıyor. Erdoğan'ın çağrısına destek veren Malatyalı vatandaşlar da kentteki döviz bürolarını tıklım tıklım doldurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren döviz bürolarına giden vatandaşlar, dakikalarca sıra bekledi.

“ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Ellerindeki dövizleri Türk Lirası’na çeviren vatandaşlar, ekonomiye destek olmak adına dövizlerini bozdurduklarını söylediler. Vatandaşlardan Ahmet Turan, “Döviz bürosuna gelip dolar bozdurduk. Ekonomiye, milletimize, ülkemize sahip çıkıyoruz” dedi.

Döviz bürosu yetkililerinden herhangi bir bilgi edinilemezken, yoğun bir tempoda oldukları da belirtildi.

“ÇAĞRIYA UYULUYOR”

Diğer taraftan kuyumcularda da hareketlilik oldu. Konuya ilişkin yorumda bulunan Kuyumcu Müslüm Haskoloğlu, “Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyan vatandaşlarımız var; gelip altın bozduruyorlar. Fiyatların yükselmesi ve Cumhurbaşkanının çağrısıyla döviz, altın bozduranlar çoğaldı. Müşterilerimiz bu çağrıdan dolayı bozdurduklarını söylüyorlar. Bizde döviz de bozduruyorlar” ifadelerinde bulundu.

“ALAN DEĞİL, SATAN ÇOK”

“Şu an düğün sezonu ama vatandaşlar altın alamıyorlar ve beklentideler. Altın alan değil ama satanlar daha çok” diyen Kuyucu Haskoloğlu, “Daha önce de böyle birkaç krizle karşılaştık ama Cumhurbaşkanımızın dediği olmuştu. İnşallah yapılan açıklamalar çerçevesinde Türkiye’nin bu ekonomik darbeyi en ucuz şekilde atlatmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“10-15 GÜNE KADAR HER ŞEY BELLİ OLUR”

Haskoloğlu, “Vatandaşların sakin olmalarını bekliyoruz. 10-15 güne kadar her şey belli olur. İnşallah Türkiye bunun da üzerinden gelecektir. Biz zorlanıyoruz. Mesela bir anda 5-6 kişi birden geliyor, yüklü miktarda da bozduruluyor. Onun için nakit bulmakta zorluk çekiyoruz. Altın her zaman para eden bir yatırım aracıdır. Ama döviz öyle değil. Altın her zaman daha güvenilirdir” sözlerine yer verdi. busabahmalatya.com