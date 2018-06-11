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Sakal-ı Şerif ilgi gördü

Malatya Yeni Cami’de Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Peygamberin (sav) Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. 

Sakal-ı Şerif ilgi gördü

Malatya Yeni Cami’de Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Peygamberin (sav) Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. 

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:34
Sakal-ı Şerif ilgi gördü

Yeni Cami’de kılınan teravih namazının ardından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirler eşliğinde bulunduğu yerden alınarak vatandaşların ziyaretine sunuldu. 
Hz. Muhammed’in (sav) Sakal-ı Şerifini görmek için cami içinde sıraya giren vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup, öpebilmek ve cep telefonu kamerasıyla çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. 
Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYENİ CAMİSakalı şerif
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