Öyle bir cadde düşünün ki 2 mahalleyi birbirinden ayırıyor ve caddede ne asfaltlanma ne de bir kaldırım var. Üstelik cadde çok dar ve köy yollarını andırıyor. Söz konusu cadde, Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Beylerbaşı Mahallesi ile Şehit Fevzi Mahallesi’ni birbirinden ayıran Şehit Dilaver Koca Caddesi… Bu caddeden gelip geçen vatandaşlar caddenin Büyükşehir Malatya’sına yakışmadığını dile getirerek, BUSABAH gazetesine konuştular.

Bu caddenin Şehit Fevzi Mahallesi’nde bulunan bir cadde olduğunu dile getiren Nazım Karakaş isimli vatandaş, caddenin 2 mahalleyi birbirinden ayırdığını söyledi.

MAHALLEMİZ GÖÇ VERİYOR

Caddenin genişliğinin 3 metre olmadığını dile getiren Karakaş, “Bu cadde 3 metre genişliğinde yok. Levhada da yazıyor, Şehit Dilaver Koca Caddesi deniyor. Burası cadde değil, sokağa bile benzemiyor. Bu trajikomik bir durum. Cadde yarı yola kadar genişletildi ve cadde haline getirildi ama daha sonra çalışmalar bırakıldı. Çok dar bir cadde. Yetkililer bir an önce buna bir çözüm bulmalı. Malatya devamlı göç alıyor deniliyor, ancak bizim mahallemiz devamlı göç veriyor. Çünkü mahalle gelişmiyor ve bir köyü andırıyor. Burada bunun gibi birçok sakak var ve kaldırım dahi yok” şeklinde konuştu.

SOKAK BİLE DEĞİL

Bu caddenin bir şehit ismine yakışmadığını ileri süren Ali Karaca isimli vatandaş ise, “Burası sözde cadde. Ancak sokak bile değil. Nerede var böyle bir cadde? Çok dar, kaldırım yok, asfalt yok ve adı da Şehit Dilaver Koca Caddesi. Bir de şehit ismi vermişler ve bir şehidin ismine yakışmıyor. Bir an önce genişletilmeli, kaldırım yapılmalı ve yollar asfaltlanmalı. Şehidin ismine laik olmalı. Köylerde bile kalmadı böyle yerler. Şimdi en ücra köylere gittiğinizde bile sokaklarının asfaltlanmasa bile çok geniş olduğunu görürsünüz. Ancak Malatya’nın tam ortasında olan bu cadde, sözde cadde, bir patika yolunu andırıyor. Bir an önce burası için yetkililer bir çalışma başlatmalı” diye konuştu.







MUTLU SARIGÜL