02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Şaka değil gerçek! Burası bir mahalle

Aydınlatma ışıklarının çok geç saatlerde yandığını ve sokakların zindan gibi karanlık olduğunu ileri süren Başpınarlılar, ilgililere seslendiler. Vatandaşlar, “Her tarafa çalılık, bahçelik. Hırsızlık olaylarının olmasından, bir hayvanının bize saldırmasından çok korkuyoruz” dediler.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:31
Şaka değil gerçek! Burası bir mahalle

  Dilek Mahallesi’ne bağlı Başpınar’da aydınlatma ışıklarının geç saatlerde yanması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Aydınlatma ışıklarının ayarının havanın ilk karardığı dakikalardan itibaren yapılmasının gerektiğini kaydeden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istediler.

YARDIM BEKLİYORLAR
  Işıkların çok geç saatlerden itibaren yandığını ifade eden vatandaşlar, “Aydınlatma ışıkları çok geç saatlerde yanıyor. Her taraf zindan gibi ve göz gözü görmüyor. Bizler bu durumdan oldukça rahatsızız. Her tarafa çalılık, bahçelik. Hırsızlık olaylarının olmasından, bir hayvanının bize saldırmasından çok korkuyoruz. Burayla artık belediye mi ilgilenir yoksa elektrik şirketi mi bir an önce buranın çaresine baksınlar. Aydınlatma ışıklarının bir ayarı var ve bu ayarın daha erken bir saate ayarlanması gerekiyor. Bu konuda ilgililerden yardım bekliyoruz” diye konuştular

MUTLU SARIGÜL
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