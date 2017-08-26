Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala canlı hayvan Pazarını gezdi. İhsan Akın, mera ve yaylalarda yetiştiricilerin hayvanlarını pazara indirme başladıklarını belirterek, “Pazarda şu anda bir durgunluk var. Ama bu durgunluk önümüzdeki hafta ciddi bir yoğunluk başlayacaktır. Küçükbaş hayvan kesimleri bizim son yıllarda yaptığımız çalışmalarla birlikte her yıl küçükbaş hayvan kesimleri daha fazla oluyor. Burada uyulması gereken alınan hayvanın kurbanlık için uygun olup almadığı” diye konuştu.

Dolandırıcılık olaylarına karşı yetiştiricileri uyaran Akın, "Canlı hayvan pazarı gibi böyle kalabalık ortamlarda alış ve satışlar hızlı yaşandığı için bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle hayvan yetiştiricilerinin sahte para, karşılıksız çek gibi konularda dikkatli olması gerekiyor. Yine hayvan yetiştiricilerinin borca hayvan verirken de dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sonra borca hayvan verdikleri kişiyi bulamayabilirler. Vatandaşlarımız emeklerinin çalınmaması için bu hususlara dikkat etmelidir” şeklinde konuştu.

Akın, bu yıl canlı ağırlık olarak 17 ile 18 TL arası normal küçükbaş hayvan satışların ise taban 700 tavan fiyat ise bin 200 TL arasında satış yapıldığını söyledi.

İHA