Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Noterler Birliği arasında açıköğretim kurumlarından alınan diplomaların doğruluğunun teyit edilmesi, diplomada sahteciliğin önlenmesi ve hataların en aza indirilmesinin önüne geçmek amacıyla protokol imzalandı. MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu’nunda geçekleştirilen protokol imza töreninde imzalar Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ve Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tutar tarafından atıldı. İki kurum arasındaki ortak çalışmanın gelecek ay (Ağustos) hayata geçmesi bekleniyor.



“GÜVENİ SAĞLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

İmzalanan protokolle ilişkin bilgiler veren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tutar, “Türkiye Noterler Birliği’nin 'Noterler Bilgi Sistemi' adı altında bilgi sistemi var. Bu sistemin merkezi Ankara’da. Hakkari’de bir işlem yaptığın takdirde o işlem Ankara merkezimizde elektronik arşivimize düşüyor. Bu noterliğin temel unsuru olan güveni sağlıyor. İşte bizim de Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız protokol sebebi şu; çok fazla sahte evrak var. Diplomalar da buna dahil. Onay için noterliklerimize getiriliyor. Getirilirken de bakıyoruz aslından ayırt etmek mümkün değil. Tabii ki bazen o tasdikler yapılıyor ve aldatan kişi gidiyor resmi kurumlara başvuruyor. Bu şekilde devam edip gidiyor ki, yıllarca öğretmenlik yapan, doktorluk yapan olaylar var. İşte bunu önlemek adına sizinle de tüm diplomaları içine alacak şekilde çalışmalar yapıldı. YÖK’le de bütün üniversitelerin diplomalarının sorgulamasını gerçekleştireceğiz. Güveni sağlamak adına Noterler Birliği olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

İHA