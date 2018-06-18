Sahte akademisyenliğin önüne geçilebilecek

“Öğretim Elemanı Sorgulama ve Doğrulama Sistemi”, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapan akademisyenlere ait bilgilerin yer aldığı Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sunuluyor. E-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan akademisyenler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında yer alan bölümde “Öğretim Elemanı Belgesi Sorgulama Sistemi” kısmına giriş yaparak, kendi kadro bilgilerini içeren belgenin dökümünü alıp, bu resmi belgeyi beyan edeceği kamu kurumu veya özel şirkete verebilecek.

Öğretim elemanı belgesinin sağ üst köşesinde yer alan barkod üzerinde kişiye özel bir numara bulunuyor. Akademisyenler, kendilerine ait barkodlu belgeleri oluşturup dökümünü alabilecek ve ihtiyaç duyan kurumlara gerek T.C. kimlik numaraları ile birlikte barkod numaralarını, gerekse belgenin dökümünü verebilecek. Belgenin verildiği kurumda istediği takdirde yine E-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik ve barkod numarası ile belgenin doğrulamasını yapabilecek. Yakın bir zamanda herkesin kullanımına açılan YÖKMobil uygulamasında yer alan “YÖK Belge Doğrulama” seçeneğine belgenin sağ alt köşesinde bulunan karekod okutularak da belgenin doğrulaması yapılabilecek.

SAHTE AKADEMİSYENLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLECEK

“Öğretim Elemanı Sorgulama ve Doğrulama Sistemi” ile yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyenler, çalışma/kadro bilgilerine elektronik ortamda çok daha hızlı ve kolay ulaşacak. Akademisyenlerin üniversiteye başvurmaya gerek kalmadan zamandan tasarruf etmelerini sağlamak, gereksiz kırtasiye ve bürokratik işlemleri azaltmak ve belge sahteciliğinin önüne geçmek hedefleniyor. Bu sistem sayesinde son dönemlerde kendilerini özellikle sağlık alanında akademisyenmiş gibi gösterip çeşitli kazançlar elde eden kişilerin tespiti çok daha kolay olacak.

Öte yandan, yeni YÖK tarafından E-Devlet kapısı üzerinden halihazırda “Üniversite E-Kayıt/E-Kayıt Belgesi doğrulama, Öğrenci Belgesi sorgulama/doğrulama, Yükseköğretim Mezun Belgesi (Diploma) sorgulama/doğrulama, yurt dışı diploma denklik ön başvuru işlemi, denklik başvurusu sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi evrak doğrulama ile tez tarama” uygulamaları öğrenci ve akademisyenlerin hizmetine sunulmuştu.

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