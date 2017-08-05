05 Ağustos 2017 Cumartesi

Şahin’den mitinge davet

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatyalılarla 17’nci kez buluşacak olması nedeniyle esnaf ziyaretlerinde bulunarak, Malatyalıları 5 Ağustos Cumartesi günü (bugün) 17.00’de Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda düzenlenecek olan mitinge davet etti.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:05
Şahin’den mitinge davet

Milletvekili Şahin, Cezmi Kartay Caddesi, Yeni Cami çevresi ve Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarını ziyaret etti. Esnaflarla bir süre sohbet eden Şahin, “Cumartesi günü kısmet olursa dünya lideri, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Malatya’ya 17’nci kez gelecekler ve ilimizi şereflendirecekler. Özellikle 16 Nisan Referandum seçimlerinde Malatya'mızın vermiş olduğu yüksek destekle beraber Cumhurbaşkanımızın resmi olarak ilk ziyaretlerinden birisini Malatya’ya gerçekleştirecek. Cumartesi günü saat 17.00’de Büyükşehir Belediyemizin yan tarafında halkımızla buluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya'nın şanına yakışır şekilde ev sahipliği yapıp misafirperverliğimizi tekrardan gösterip inşallah orada ilklerin öncüsü olan Malatya'mıza yakışır bir mitingi tasarlıyoruz” dedi.

Esnaflarla her zaman bir araya geldiklerini dile getiren Şahin, “Her zaman olduğu gibi Malatya'mıza geldiğimizde ilk uğradığımız yerler esnaflarımız. Esnaflarımızın yerel yönetimler noktasında olsun, merkezi hükümet noktasında olsun birtakım talepleri oluyor, birebir esnaftan alıyoruz. Bu talepler gerçekten bizler için önemli. Bu talepleri kazanıma dönüştürmek için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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