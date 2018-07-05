Şahin’den Gürkan’a teşekkür ziyareti

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Vekilimiz 24 Haziran ile birlikte 24 Haziran öncesi yoğun bir çalışma içerisinde oldu. Yani parti noktasında ben varım, yoğum mantığı içerisinde değildi. Hakikaten partinin yükselmesi, yücelmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisindeydi. Bu çalışmalarından dolayı ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugünde kendileri bizleri ziyaret ettiler. Bu nezaket ve incelikten dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Vekilimiz tabi bizim her zaman Vekilimizdir. Kendileri fiilen görevli olduğu süre içerisinde hakikaten Battalgazi'deki projelerin takibi noktasında, onların ödeneklerinin aktarılması noktasında, Battalgazi'de ki işlerin yapılması noktasında, bürokratik engellerin kaldırılması noktasında büyük gayet ve çaba gösterdi. Bu anlamda Vekilimize müteşekkir olduğumuz bütün personelimiz ve Battalgazi halkı adına da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Ortak paydamız Malatya'dır, ortak paydamız Battalgazi'dir. Battalgazi'nin ve Malatya'nın çağdaş ve modern bir sıfata kavuşması noktasında, Battalgazi'nin mazisine layık istikbale hazırlanması noktasında bizler, yerel anlamda elimizden gelen gayreti ve çabayı gösterdik. Genel hizmetler noktasında da sayın vekilimiz Ankara'da ki iş ve işlemlerimizi takip etme ve ödeneklerin buraya kolay aktarılması noktasında büyük gayret ve çaba gösterdiler. Ben bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Her ne kadar milletvekilliği fiili anlamda sona ermişse de gönül anlamında bizim milletvekilimizdir, Battalgazimizin öz evladıdır, Battalgazimizin milletvekilidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, “2004'ten bugüne kadar Battalgazi ilçesinin başkanlığını üstlenen, sorumluluk bilinci içerisinde Battalgazimize, Eskimalatyamıza yapmış olduğu bu güzel çalışmalardan dolayı gerçekten takdire şayan bir hizmet adamı olduğunu gördüğümüz, büyükşehir statüsüne kavuştuktan yine şehrin metropol ilçesinden biri olan Battalgazi ilçemizin Belediye Başkanlığını yapan Selahattin Gürkan Başkanımıza ben teşekkür ziyareti babında geldik. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendine teşekkür ediyoruz, hem de 24 Haziran seçimlerinde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ellerine sağlık diyoruz. Gerçekten o tarihi dokuyu bugüne kadar mezbeledik diyebileceğimiz, tamamen atıl bir vaziyette olan o ecdat yadigarı olan güzelim yerleri ayağa kaldırmada gerçekten çok büyük emekleri geçtiler. Bu belediye binalarının yapılması olsun, diğer tarafta Orman Bakanlığından alıp da takas noktasında onlara kazandırmış oldukları özellikle Devler Su İşlerinin, Orman İl Müdürlüğünün, Meteoroloji birimlerinin tamamının bir araya toplanmasında, Sivas yolundaki emekleri gerçekten çok büyüktü. Ben bu binanın Malatya'ya kazandırılması, hem de o binanın şehir içerisinden çıkarılıp, şuanda şehre önemli bir dokuyu kazandırılması noktasında yaptıkları çalışmalar meydanda. Özellikle bu bölgede Yeşil kuşağında Malatya'ya kazandırılmasın da güzel emekleri geçti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hem milletimizin, yerel yönetimlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” diye konuştu.